L’erreur d’Henry Cavill qui a causé des problèmes dans la production de The Witcher

L’une des versions les plus attendues par les utilisateurs de services de streaming Netflix est la deuxième saison de Le sorceleur, qui sera disponible à partir de 17 décembre, comme communiqué dans la dernière édition de WitcherCon. Son protagoniste, Henri Cavill, a fait des déclarations lors de l’événement virtuel sur son expérience dans la production et a révélé une erreur qui a généré des conflits.

Les fans de l’adaptation à l’écran attendront plus de deux ans pour voir la suite du premier opus, puisque un tournage réalisé en 2020 a été impacté par la pandémie de Coronavirus. Des cas positifs à la blessure de son protagoniste, ce fut sans aucun doute une année compliquée pour le programme, mais cela restera comme une anecdote après l’annonce du trailer et de sa date de sortie.

Après la saison 1, les téléspectateurs ont convenu que Cavill était la personne idéale pour être Geralt de Rivia en raison de sa préparation et de sa capacité à capturer l’essence du personnage. qui a été vu à la fois dans les livres et dans le jeu vidéo, en plus de voir son parcours dans le monde artistique. Cependant, l’interprète a avoué avoir commis une erreur dans l’un des aspects du protagoniste de l’histoire.

Henry a admis qu’au milieu des enregistrements, il avait oublié le ton de voix que Geralt allait avoir dans la fiction et l’avait accidentellement modifié.. Même si au début cela ne l’inquiétait pas, il se sentit mal en remarquant qu’il ressemblait à l’acteur de jeux vidéo : « Je sais que cela ressemble beaucoup à l’incroyable travail de Doug Cockle. C’était certainement l’une de mes préoccupations. Je me suis dit : ‘Eh bien, je ne veux pas avoir l’air de plagier le travail d’un autre professionnel.' ».







« Je l’ai regardé, je l’ai écouté et j’ai pensé : ‘Ils sont en fait assez différents. C’est clairement inspiré, mais j’ai fait mon truc.' »a-t-il poursuivi dans sa déclaration. Le problème était que les scènes avaient déjà été tournées et la production a dû les re-tournerBien que la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ait confirmé plus tard que le changement d’air était parfait et que le crash s’est avéré être une chose positive.