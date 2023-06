chef cuisinier

À ne pas croire: Silvana a présenté une assiette avec une saucisse mangée par elle et Wanda Nara.



L’ERREUR de Silvana IMPOSSIBLE de se cacher dans MasterChef

Silvana Diaz commis une énorme erreur ce jeudi en MasterChef Argentine et personne dans la cuisine ne pouvait le croire.

Ce qui s’est passé, c’est que Silvana a coupé des morceaux d’une saucisse qu’elle préparait et les a partagés avec Wanda Nara pour tester son goût. « Puisque nous sommes ici, essayonsdit le cuisinier.

Le problème est que, lorsqu’il est allé présenter son plat au jury, Silvana a inclus la saucisse qu’elle avait essayée avec Wanda.

Remarquant qu’il manquait une partie à la saucisse, betular demandé: « pourquoi manque-t-il le pourboire à une?« , auquel Silvana a répondu : »Parce que Wanda et moi avons mangé un peu du pourboire ». Dans la cuisine, tout le monde s’est mis à rire aux éclats. « Je ne me suis pas rendu compte. Je me suis trompé et j’ai mis la saucisse que nous avions mangé», a ajouté la coiffeuse et femme au foyer.

L’assiette de Silvana, cependant, Il a été très apprécié par le jury. Malgré cela, il ne lui suffisait pas de monter sur le balcon et ira au gala des éliminatoires dimanche.

