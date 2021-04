L’erreur de la deuxième saison de Luis Miguel que presque personne n’a remarquée

Luis Miguel, la série retourné au service de streaming Netflix trois ans après le lancement de sa première saison et maintenant ses deux premiers épisodes de la deuxième partie sont disponibles. Nous sommes retournés dans sa vie personnelle et professionnelle presque en tant que témoins oculaires, ce qui a généré de nombreux mèmes d’utilisateurs sur les réseaux sociaux. Au fil des heures l’un d’eux a découvert une erreur qu’ils ont négligée et presque personne ne l’a vue.

La grande première de dimanche avait les chapitres « Quel niveau de femme » Oui « Nuit de paix », où le chanteur poursuit la recherche de sa mère, Marcela Basteri, et se bat pour la garde de son frère, Sergio. De plus, nous avons la recréation du moment où il subit un accident à l’oreille et provoque des acouphènes, une maladie qui a joué contre lui plus d’une fois et l’a contraint à annuler des concerts.

Entre la ferveur et l’angoisse de voir la nouveauté de l’émission télévisée basée sur la vie du chanteur, la plupart du public a simplement suivi l’histoire sans remarquer divers détails en dehors de l’intrigue qui apparaissaient, comme la prochaine erreur que nous vous présenterons, qui a été signalée par l’utilisateur @Gellert_G sur Twitter, et a reçu des commentaires d’approbation en réalisant ce qu’ils avaient montré à l’écran.

Dans l’une des transitions dans lesquelles il passe de 1992 à 2005, ou vice versa, apparaît la légende «Mexico, 1992» et une photo qui montre le bâtiment Reforma 222, la Torre Mayor et la tour BBVA. Le problème ici est que aucun de ces bâtiments n’a été construit à cette époque, il a donc attiré l’attention d’une petite partie des spectateurs qui ont réalisé l’erreur.

Comme tu le sais, la Torre Mayor a été inaugurée en 1999; la structure située à Reforma 222 l’a fait en 2008 et la BBVA Tower a ouvert ses portes en février 2016. Bien qu’il ait suscité des commentaires parmi les Mexicains, beaucoup n’y accordaient pas d’importance pour le simple fait d’être une fiction et sachant qu’il y a des détails qui peuvent être évités.