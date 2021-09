L’erreur de continuité dans La Casa de Papel 5 que presque personne n’a remarquée

Cinq jours seulement se sont écoulés depuis la première du tome 1 de la saison de Le vol d’argent sur le service de diffusion en continu Netflix Et c’est déjà un vrai succès, en tête des classements des contenus les plus consultés dans presque le monde entier. Il y avait 5 épisodes vibrants pour les fans, où ils nous ont tenus en alerte pour chaque événement de l’intrigue, mais nous sommes sûrs que tout le monde n’a pas pu observer une erreur de continuation.

Ce premier lot de chapitres nous emmène immédiatement après la fin du quatrième volet, où le groupe a réussi à récupérer Lisbon, mais en même temps, The Professor a été découvert et capturé par l’inspecteur Alicia Sierra. Les voleurs sont à l’intérieur de la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures et pour la première fois, leur cerveau ne sera pas disponible pour marquer leurs pas.

Comme les fans l’ont déjà vu, le cinquième chapitre se termine avec la mort tragique de tokyo, qui s’est sacrifiée pour ses amis en affrontant seule l’armée, qui l’a abattue, bien qu’elle leur prépare plus tard un piège avec ses explosifs et les fasse exploser. Quelques minutes avant ce triste moment Nous avons remarqué une erreur de continuité que, si vous ne l’avez pas vue, nous vous l’apporterons ici.

+ L’erreur de continuité dans La Casa de Papel 5

L’armée avise qu’une partie du gang est dans le garde-manger, alors un tireur d’élite de l’étranger décide d’agir et tire plusieurs coups de feu qui ont touché le Tokyo. Déjà blessée, elle demande à ses compagnons de s’échapper, mais Denver il s’approche d’elle pour essayer de l’aider, bien qu’il en soit incapable. C’est ici, à l’adieu, que on voit le personnage de Jaime Lorente portant un casque avec lequel il communique avec Le Professeur, mais d’un instant à l’autre il ne l’a plus à l’oreille. Puis lorsqu’il s’échappe, on constate que porte à nouveau l’aide auditive comme par magie. C’est la scène !







Ce n’est pas la première et, peut-être, ce ne sera pas la dernière erreur de Le vol d’argent, puisque dans le passé les fans ont remarqué des situations qui n’avaient rien à voir avec la continuité des scènes. Ce n’est pas non plus le seul cas, puisque d’autres grandes productions que vous pouvez trouver dans Netflix, Quoi Étranger et Rivière viergeIls ont également eu leurs erreurs, bien qu’ils ne changent pas le développement de l’intrigue ou l’affection des fans.