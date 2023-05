L’erreur de Captain America qu’ils ont découverte

Pandora Charm Pendant Marvel The Avengers Bouclier de Captain America

Le devoir vous attend : portez notre Charm Pendant Marvel The Avengers Bouclier de Captain America et dévoilez au monde entier votre passion pour l'univers cinématographique Marvel. Le légendaire bouclier de Captain America brille de mille feux dans sa résine façon émail rouge, blanche et bleue appliquée à la main. Gravé du message « TRUE TO YOURSELF » (FIDÈLE À TOI-MÊME), cette arme implacable en argent 925/1000e symbolise l'espoir et la protection. Ajoutez ce charm et quelques-uns de vos héros préférés sur votre Bracelet Marvel Maille Serpent Fermoir Logo The Avengers Pandora Moments.