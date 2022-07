L’erreur commise par Marvel après Eternals

merveille

Le week-end dernier, l’étude menée par Kevin Feige annonçait ce qu’il adviendra des phases 5 et 6. Corrigeront-elles le problème du film de Chloé Zhao ?

©IMDBEternals est sorti en novembre de l’année dernière.

Le week-end dernier a été très important pour les fans du Univers cinématographique Marvel (MCU). L’étude menée par Kévin Feig a confirmé comment la franchise cinématographique la plus importante des 30 dernières années se poursuivra, avec l’arrivée de nouveaux films et séries qui laisseront libre cours aux phases 5 et 6. Selon ce qui a été publié, Panthère noire 2intitulé Wakanda pour toujourssera le point final de l’étape actuelle de cette saga qui commencera un nouveau chapitre entre les mains de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

L’un des sept films qui faisait partie de la phase actuelle de la MCU (le premier à inclure la série de Disney+ dans son histoire) était Éternels. Dirigée par Chloé Zhaoa été le moins performant en termes de critiques et a dû se contenter de 47 % d’approbation en Tomates pourries. L’histoire mettait en scène une coalition de super-héros connus sous le nom qui donne son titre au film, qui vivent parmi les humains mais ne peuvent pas s’immiscer dans leurs affaires.

La seule chose qui mobilise à l’action les Éternels sont les créatures connues sous le nom de déviant, qui habitent également la planète et semblent parfois désireux de tout détruire sur leur passage. Mais, alerte spoilce croisement de races ne sert qu’à libérer suffisamment d’énergie pour que le céleste peut apparaître dans l’univers. Comment? Apparemment, ces êtres préexistants à tout ce qui est connu sont endormis au cœur des planètes et leurs « naissances » provoquent la destruction du monde qui leur donne la vie.

Comme on s’en souvient, dans Éternels s’est présenté à Céleste qui était sur le point de naître sur Terre et de la détruire complètement mais sa croissance a été stoppée avant que les conséquences ne soient catastrophiques. Bien sûr, malgré le fait que le plan des héros du film ait réussi à aller de l’avant, il y avait un être qui est venu s’étendre et émerger sur la planète. cependant, personne n’a reparlé de ce problème jusqu’à ce qu’une publication de plus de 85 000 personnes soit publiée sur les réseaux aime réalisé par @mcwm a laissé la saga en évidence: « Trois films sont sortis de merveille depuis Éternels Et pour une raison quelconque, personne n’a mentionné comment la Terre a un type géant qui en sort. ».

L’édition de Comic Con de San Diego qui a eu lieu ce week-end en Californie a servi à merveille est réapparu avec des nouvelles pour ses fans après presque trois ans. Lors de l’événement le plus important de la culture pop, il a été confirmé quelles sont les dates des prochains projets de la MCU qui, comme on l’a dit, ouvrira sa cinquième phase avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Lorsque? Le 17 février suivant. Ensuite, ils suivront: Gardiens de la Galaxie (5 mai), Les Merveilles (28 juillet), Lame (3 novembre), Captain America : Nouvel Ordre Mondial (3 mai 2024) Oui Coups de foudre (26 juillet 2024)avec lequel cette étape dira au revoir avant d’atteindre la sixième qui s’ouvrira Les 4 Fantastiques en novembre 2024.

