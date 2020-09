L’ère post-pandémique s’accompagne de nouveaux revêtements

Désinfecter l’emballage, se laver les mains, garder les surfaces propres. Procédures communes adoptées pendant les jours d’enfermement, mais que rien n’indique qu’elles devraient disparaître si tôt de nos vies. Ce n’est pas par hasard que ceux qui commencent à construire – ou qui ont décidé de profiter de la quarantaine pour rénover – commencent déjà à revoir leurs priorités. Entre les revêtements, des matériaux poreux qui accumulent la poussière quittent la scène. Des points durables, faciles à nettoyer et renforcés sont attribués pour éviter la prolifération des micro-organismes.

Dans la bourse post-pandémique, les carreaux de porcelaine sont certainement le revêtement le mieux noté. Fabriqué à partir d’une combinaison de quartz, d’argile et d’autres matériaux, c’est un matériau d’une grande résistance et qui absorbe une très faible quantité d’eau, ce qui, à lui seul, est déjà un modèle pour nos jours. «Les carreaux de porcelaine sont inorganiques et imperméables, ce qui permet un nettoyage constant. Cela seul le rend idéal pour nos besoins actuels », déclare Maurício Borges, président d’Anfacer (Association nationale des fabricants de céramique).

En raison de sa haute résistance, contrairement à la céramique, les carreaux de porcelaine peuvent être produits en feuilles de grand format et minces, ce qui facilite leur pose et réduit le besoin de joints qui peuvent toujours accumuler la saleté. Outre la grande variété de motifs – des roches au bois, en passant par les métaux -, par rapport aux pierres naturelles, comme le marbre, il ne tache toujours pas et tolère le contact avec les fluides avec d’autres fluides, comme l’huile.

«Ils sont beaucoup plus améliorés. Dans de nombreux cas, il est difficile de distinguer la porcelaine des autres matériaux », explique l’architecte Denise Barreto. Quant à sa collègue Patricia Martinez, qui dans un de ses travaux a couvert une salle de bain entière avec le matériel, le résultat est plutôt satisfaisant. «Le granilite a tendance à se fissurer avec le mouvement du sous-plancher, ce qui n’est pas le cas des carreaux de porcelaine», dit-elle.

En plus de la facilité de nettoyage, les innovations incorporées dans le matériau en ont fait l’option idéale pour les périodes qui exigent une protection maximale. «L’action de Cleantec, technologie présente dans certains de nos produits, favorise l’élimination jusqu’à 99,99% des bactéries, en quatre heures», explique Karina Campos, responsable technique d’Eliane (elianetec.com).

Des peintures

La formation de moisissures sur les murs et les plafonds affecte non seulement les conditions esthétiques d’un environnement, mais également ses conditions de santé. Aujourd’hui, il existe déjà des peintures disponibles sur le marché qui ont des composants fongicides dans leur formulation, ce qui, en plus de protéger contre l’humidité, facilite l’entretien.

«L’un de nos produits offre une action antibactérienne et anti-moisissure et est sans odeur trois heures après l’application. La fonction antibactérienne élimine jusqu’à 99% des bactéries », explique Tamara Góes, chef de produit chez AkzoNobel, producteur de peinture Coral 3X1 (coral.com.br).

La ligne Suvinil Total Cleaning (suvinil.com.br), une peinture lavable qui permet d’éliminer les taches causées par les animaux domestiques, la poussière et la suie, est aussi facile que possible d’éliminer la saleté des surfaces.

Une autre peinture fongicide, Metalatex Bactercryl, de Sherwin-Williams (sherwin-williams.com.br), est particulièrement recommandée pour les environnements sujets à l’humidité et aux vapeurs, comme les salles de bain, les cuisines et les buanderies. L’avantage est que le produit peut être utilisé dans des zones occupées, car, suivant les instructions d’application, et si l’environnement est suffisamment aéré, l’odeur de peinture disparaît trois heures après l’application.

Vinyles

En pensant au scénario post-pandémique, ils sont également une option prometteuse, à la fois pour les sols et les murs. Tout cela parce que, après la pose, la surface acquiert une configuration continue, avec moins de joints que l’application de bandes de bois massif, par exemple.

En plus de la facilité d’installation et d’entretien, les vinyles reçoivent un traitement de surface qui réduit leur porosité et les rend plus résistants à la saleté et aux taches. De plus, pour assurer la sécurité de la maison, certains fabricants ajoutent également des propriétés antibactériennes à leurs produits.

Cas d’Eucatex (eucatex.com.br), qui produit des stratifiés avec protection Bacterban, un agent antibactérien qui empêche la reproduction de champignons et de bactéries sur la surface enduite. Mais les avantages ne s’arrêtent pas là. Parce qu’elle a une action prolongée, la technologie empêche la détérioration causée par les micro-organismes, en maintenant l’apparence beaucoup plus longtemps.