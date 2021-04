L’équipe VFX de la Ligue de la justice décompose la tâche compliquée de ressusciter la coupe Snyder

Dans les jours qui ont précédé sa sortie en 2017, Zack Snyder était occupé à filmer Ligue de justice. Ensuite, il a dû se retirer du travail en raison d’une tragédie personnelle, et Warner Bros. a fait appel à Joss Whedon pour modifier radicalement le film. Une grande partie de ce que Snyder avait filmé a été retirée du projet, jusqu’à ce que trois ans du mouvement #RestoretheSnyderCut aient finalement incité le studio à terminer. Justice League de Zack Snyder selon la vision personnelle du réalisateur pour une sortie de HBO Max.

Le superviseur VFX pour Justice League de Zack Snyder, Bryan Hirota, a récemment révélé à CBR comment l’histoire compliquée du « Snyder Cut » nécessitait un mois de travail de préparation avant que l’équipe VFX puisse même commencer à ajouter CGI au film.

«Il y avait une quantité surprenante de travail médico-légal à faire dans le projet. Nous devions déterminer exactement ce qui était archivé, ce qui fonctionnait toujours comme prévu depuis que la technologie avait évolué, ce qui manquait et de nombreuses autres questions comme celle-là. un mois, il suffit de remettre le spectacle en ligne et de trier, de poser / répondre aux questions et de préparer le matériel avant que nous soyons à un endroit où nous pourrions nous lancer pleinement dans le travail. Le processus de recherche et de vérification des détails pour nous assurer que le travail nécessaire de changer entre les deux coupes a été en fait changé – et, de même, pour annuler les changements – a continué jusqu’à la fin. «

Pendant très longtemps, Warner avait insisté sur le fait que le « Snyder Cut » n’existait pas, tandis que les fans ont à leur tour insisté sur le fait que le Cut était réel. La vérité s’est avérée être quelque part entre les deux. Il y avait certainement des images que Snyder avait filmées pour sa coupe de Ligue de justice, mais les images manquaient des éléments CGI cruciaux que l’équipe VFX a passé toute l’année dernière à incorporer dans le film pour lui donner un aspect fini. Selon Hirota, il y a une scène particulière pour laquelle son équipe a réussi Justice League de Zack Snyder c’est un favori personnel, impliquant Barry Allen alias Flash en remontant le temps.

« Je suis fier de tout le travail que nous avons accompli pour le film, mais si je devais choisir un moment pour mettre les projecteurs en lumière, ce serait le moment du » retour cosmique « après que les Motherbox aient atteint l’unité et détruit la ligue. Voir Barry passer à travers la destruction. et briser les règles pour remonter le temps était quelque chose dont j’étais assez satisfait visuellement, et j’espère que c’est quelque chose que les gens trouvent agréable en termes d’esthétique. Je pense aussi que c’est un bon rythme narratif et qui aide à compléter l’arc de Barry à travers le film. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film est actuellement disponible sur HBO Max. Cette nouvelle provient de CBR.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming