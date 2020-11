L’équipe Trump tient une conférence de presse sur une entreprise d’aménagement paysager dans une erreur apparente

L’équipe de Donald Trump a tenu une conférence de presse au Four Seasons Total Landscaping, probablement par erreur.

L’équipe juridique du président Donald Trump a tenu une conférence de presse au Four Seasons Total Landscaping, une entreprise en dehors de Philadelphie qui n’a aucun lien avec l’hôtel Four Seasons. La décision de réserver l’utilisation de Four Seasons Total Landscaping était probablement une erreur et l’équipe qui pensait vraisemblablement réserver l’hôtel. Chris McGrath / Getty Images « Pour clarifier, la conférence de presse du président Trump ne se tiendra PAS au Four Seasons Hotel Philadelphia », a tweeté le Four Seasons Hotel Philadelphia avant la conférence de presse. « Il se tiendra au Four Seasons Total Landscaping – aucune relation avec l’hôtel. » Même Trump a semblé se tromper au début, tweetant initialement Four Seasons, avant d’ajouter que ce serait le secteur de l’aménagement paysager. L’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a déclaré que Trump n’avait aucune intention de concéder pendant l’événement. « Oh mon Dieu! Tous les réseaux. Sensationnel! » Dit Giuliani d’un ton sarcastique. «Tous les réseaux. Nous devons oublier la loi. Les juges ne comptent pas. «Les tribunaux annulent les élections lorsqu’elles sont illégales», a-t-il poursuivi. «Dans ce cas particulier, je ne sais pas s’il y a suffisamment de preuves pour mettre de côté toute l’élection, certainement pas dans tout le pays. Peut-être en Pennsylvanie. Il y a certainement suffisamment de preuves pour disqualifier un certain nombre de bulletins. « [Via]