L’équipe Tiger de Joe Exotic est si sûre de pouvoir pardonner qu’elle attend une limousine de camion extensible

Roi tigre La star Joe Exotic et son équipe juridique se sentent plutôt bien quant à leurs chances de faire sortir la star du documentaire Netflix de prison dans un proche avenir. À l’heure actuelle, Joe est condamné à environ un an de prison pour 22 ans de prison pour maltraitance animale et aurait comploté pour faire assassiner la PDG de Big Cat Rescue, Carole Baskin. Depuis plusieurs mois, ses avocats font campagne pour que le président Donald Trump accorde sa grâce à Joe, et si Trump donne suite, l’équipe de Joe aura déjà un tour gonflé qui l’attend.

Le président confiant de l’équipe de Joe Exotic, Trump, pardonnera « Tiger King » https://t.co/FvAedIPzYI – TMZ (@TMZ) 18 novembre 2020

Le chef de l’équipe Tiger, Eric Love, a déclaré à TMZ que les avocats de Joe avaient reçu plusieurs appels de Washington DC concernant le Roi tigre pardon de la star. Même en arriver à ce stade peut être considéré comme un bon signe, car cela suggérerait que des discussions sur un possible pardon sont effectivement en cours. Love et l’équipe Tiger se disent si confiants dans le pardon qu’ils se sont associés à Heaven on Wheels, une société de transport basée à Dallas, pour garder une limousine Dodge Ram pick-up extensible en veille 24/7 afin qu’elle soit prête pour aller à la minute où Joe sort de prison.

Les documents juridiques détaillant le cas du pardon de Joe s’étendent sur 257 pages, ce qui comprend une allégation selon laquelle il avait été agressé sexuellement derrière les barreaux. Joe exotique a également écrit une lettre à Donald Trump Jr. détaillant plus en détail son traitement présumé à la prison, affirmant qu’il avait été battu par des gardiens au point où la «peau est partie» de ses bras. le Roi tigre star fait également valoir qu’il est beaucoup plus susceptible de mourir en prison en raison de ses problèmes médicaux, y compris l’anémie et le déficit immunitaire variable commun.

Peut-être que l’une des raisons pour lesquelles l’équipe Tiger estime qu’un pardon est imminent est que le temps de Trump dans le bureau ovale semble se terminer après que Joe Biden a été élu par les Américains en tant que prochain président élu. Avec l’écriture sur le mur, peut-être que Trump pourrait fournir une aide au Roi tigre star comme l’un des derniers actes du président en fonction. Bien sûr, la transition à venir pourrait également être une mauvaise nouvelle pour Joe, car il y a de fortes chances que l’esprit du président actuel soit ailleurs en ce moment, et que la libération de Joe Exotic de prison ne figure peut-être pas en tête de sa liste de choses à faire.

Joe a rapidement trouvé une grande renommée en mars lorsque Netflix a publié le Roi tigre série documentaire, prenant instantanément le monde d’assaut. Les téléspectateurs étaient perplexes devant l’histoire bizarre de l’homme et sa querelle avec son compatriote éleveur de grands félins Carole Baskin. La querelle a culminé avec Joe se dirigeant vers la prison pendant potentiellement plus de deux décennies, bien que Baskin ait également été incapable d’échapper à la controverse, comme Joe et beaucoup Roi tigre les fans insistent sur le fait qu’elle est responsable de la disparition soudaine de son ex-mari Don Lewis.

Le temps nous dira si Joe obtient son souhait de grâce présidentielle, mais il voudra peut-être croiser les doigts pour le moment. Vous pouvez vérifier Tiger King: meurtre, chaos et folie sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

