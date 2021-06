L’équipe Sonic espère que le prochain jeu Sonic majeur jettera les bases de l’avenir de la franchise

Quoi que vous pensiez de Sonic the Hedgehog, la mascotte de SEGA est forte depuis 30 ans. Les jeux ont une feuille de route mouvementée, mais la base de fans est si grande et si répandue de nos jours que même les entrées les plus faibles de la série sont farouchement défendues. Que vous aimiez ou non les itérations 3D modernes, l’aventure sonique de Dreamcast a réinventé le flou bleu, et il semble que les créateurs de la franchise recherchent la prochaine étape majeure dans l’évolution du personnage.

S’adressant à The Sonic Stadium, Takashi Iizuka – qui travaille sur la série depuis Sonic 3 & Knuckles – a été interrogé sur le prochain titre majeur, qui a été taquiné il y a quelques semaines avec une bande-annonce super brève. Iizuka dit que ce n’est pas vraiment un jeu anniversaire, vu qu’il sortira après le jalon de cette année. Cependant, il taquine que le développeur espère que le titre « jette les bases des futurs titres Sonic suivants » de la même manière qu’Adventure l’a fait en 1998.

Un objectif noble, donc. Il semble que Sonic Team vise à essayer quelque chose de nouveau cette fois-ci. La franchise a tenté de changer les choses à plusieurs reprises, mais peut-être que cette prochaine entrée – qui s’appellerait Sonic Rangers – pourrait apporter des idées vraiment nouvelles. « A travers de nombreux essais et erreurs, l’équipe cherche à présenter à tout le monde un nouveau jeu Sonic », ajoute Iizuka, « et j’espère que votre soutien chaleureux à leur travail pourra les motiver à vraiment relever ce défi. »

Que voulez-vous voir de ce prochain titre Sonic ? Êtes-vous impatient d’y jouer l’année prochaine? Allez vite dans la section commentaires ci-dessous.