Les femmes sont tenues de porter des bikinis lors des matchs officiels tandis que les hommes sont autorisés à porter des shorts.

L’équipe norvégienne féminine de beach handball a été condamnée à une amende pour avoir porté des shorts aux championnats d’Europe de beach handball.

Selon les règles de la Fédération Internationale de Handball, les femmes doivent porter des bas de bikini « près du corps et coupés en biais vers le haut vers le haut de la jambe » dans les matchs officiels. Non seulement cela, mais les côtés du bas de bikini ne peuvent pas dépasser quatre pouces. En revanche, les hommes sont autorisés à porter des shorts et il y a très peu de restrictions sur leur longueur.

L’équipe norvégienne proteste actuellement contre la règle sexiste en refusant de porter des bas de bikini, mais elle a maintenant été condamnée à une amende pour cela.

L’équipe norvégienne de beach handball condamnée à une amende pour avoir porté un short au lieu d’un bas de bikini. Photo : Igor Kralj/Xinhua/Alamy Live News

Après le match de dimanche contre l’Espagne aux Championnats d’Europe de beach handball à Varna, en Bulgarie, les joueurs norvégiens ont chacun été facturés 150 € pour avoir enfreint les règles et porté un short tout au long du match. Selon le New York Times, « l’équipe norvégienne prévoyait depuis des semaines de bafouer les règles pour souligner le double standard pour les athlètes féminines ».

Parlant de la règle sexiste, Martine Welfler, l’une des joueuses norvégiennes, a déclaré: « Je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas jouer en short. Avec tant de honte corporelle et des trucs comme ça ces jours-ci, vous devriez pouvoir porter un peu plus quand vous jouez.

Kare Geir Lio, le président de la Fédération norvégienne de handball, a depuis déclaré qu’ils paieraient l’amende, mais a révélé que la Norvège avait déposé plusieurs plaintes concernant l’exigence des bas de bikini depuis 2006 et « Rien ne s’est passé ».

Pendant ce temps, la manager de l’équipe nationale de France, Valérie Nicolas, a révélé que les joueurs avaient démissionné en raison de la réglementation uniforme. « Nous avons perdu des joueurs à cause des combinaisons. Les joueurs me disent qu’ils sont mal à l’aise, se sentent nus et surveillés. C’est un sport avec beaucoup de mouvement et vous êtes gêné par le bikini. »

À la suite de la protestation de la Norvège, Jessica Rockstroh, porte-parole de la Fédération internationale de handball, a déclaré qu’elle ne connaissait pas la raison des règles et qu’elle « examinerait cela en interne ».

À l’heure actuelle, aucune règle officielle modifiée n’a été annoncée.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂