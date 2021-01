L’équipe juridique de Joe Exotic espère que Trump accordera une grâce présidentielle la semaine prochaine

L’équipe juridique de Joe Exotic espère obtenir une grâce présidentielle la semaine prochaine. L’équipe semble assez confiante que Donald Trump pardonnera au Roi tigre star, lui évitant de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. L’équipe juridique s’envolera pour Washington le 6 janvier, où ils devraient avoir une réunion de «haut niveau» afin d’accomplir leur objectif de ramener Exotic dans le monde réel.

Eric Love dirige l’équipe juridique de Joe Exotic et sait que le 6 janvier est un grand jour pour Donald Trump. C’est la date à laquelle la Chambre vote pour ratifier Joe Biden en tant que prochain président des États-Unis. En outre, c’est également la date à laquelle Trump organisera un grand rassemblement qui, selon beaucoup, détournera l’attention des résultats des élections de 2020. On pense également que le président dressera une autre longue liste de pardons officiels, dont Love espère inclure la star de Netflix. Roi tigre.

Joe exotique est devenu agité en prison. En novembre, il a écrit une lettre personnelle à Kim Kardashian dans l’espoir qu’elle parlera à Donald Trump et lui obtiendra sa grâce. On ne sait pas si Kardashian a répondu à la lettre d’Exotic ou non, mais elle sait certainement qui est la star de Netflix. Exotic s’inquiète actuellement également d’attraper le COVID-19 en prison. Au moment d’écrire ces lignes, FMC Fort Worth, où Exotic est détenu, a répertorié 12 décès liés au COVID, avec 58 détenus et 27 membres du personnel actuellement positifs. Exotic a dit qu’il refuserait un ventilateur si cela se résume à cela.

L’équipe juridique de Joe Exotic a essayé à peu près n’importe quoi pour faire sortir son client de prison, mais le pardon est toujours une chose sur laquelle ils se rabattent. En choisissant la date du 6 janvier, ils espèrent que Donald Trump remettra le pardon pour éviter que Joe Biden n’entre à la Maison Blanche plus tard dans le mois. Eric Love a déclaré: « Le président Trump sait que la Team Tiger sera sur le terrain à Washington, DC pour le soutenir en cette journée historique. »

Joe Exotic, alias Joseph Maldonado-Passage, n’est qu’un an après le début de sa peine de 22 ans dans le complot de meurtre contre carole Baskin, sa Roi tigre rival. Exotic croit qu’il a été encadré et maintient son innocence. Quant à savoir si Donald Trump accordera ou non un pardon à Exotic, on ignore pour le moment. Eric Love et son équipe semblent certainement beaucoup plus confiants cette fois-ci, mais le temps presse pour que Trump puisse tout faire. Joe Biden sera officiellement inauguré le 20 janvier 2021. TMZ a été le premier à faire rapport sur l’équipe juridique de Joe Exotic qui se rendrait à Washington DC la semaine prochaine pour obtenir la grâce de Donald Trump.

