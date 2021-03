L’équipe juridique de Jamie Spears défend la tutelle tandis que Britney Spears reste silencieuse

L’avocat du père de Britney Spears, Jamie Spears, défend sa tutelle contre la pop star à la suite d’un documentaire qui détaille la bataille juridique de la famille pour contrôler la succession du chanteur.

«Britney est en sécurité et ne pas en profiter est sa priorité numéro un», a déclaré mardi Vivian Thoreen, avocate de Jamie Spears, à NBC News.

Britney Spears est sous tutelle légale depuis 12 ans, ce qui signifie que la chanteuse a essentiellement eu un tuteur nommé par le tribunal à la suite d’une panne publique en 2007. L’année dernière, elle a demandé que son père soit démis de sa tutelle avec son avocat disant que Britney Spears était «Peur» de Jamie Spears.

La pétition a attiré une attention renouvelée sur la tutelle du chanteur, alors que la procédure judiciaire a fait la une des journaux nationaux et a alimenté les réactions des fans à la gestion du domaine par la famille. La critique de la tutelle – et en particulier de Jamie Spears en tant que seul conservateur – s’est intensifiée après la sortie le mois dernier du documentaire du New York Times, «Framing Britney Spears».

Thoreen a défendu le rôle de son client dans la vie de sa fille et a fait valoir lors de plusieurs entretiens au cours de la semaine dernière que la préoccupation extérieure était déplacée.

« Je comprends que chaque histoire veut avoir un méchant, mais les gens ont tellement tort ici », a déclaré Thoreen à ABC News la semaine dernière. « C’est l’histoire d’un père farouchement loyal, aimant et dévoué qui a sauvé sa fille d’une situation mettant sa vie en danger. Les gens la faisaient du mal et l’exploitaient. »

Thoreen a également déclaré à CNN que Jamie Spears «n’aimerait rien de plus que de voir Britney pas besoin d’une tutelle», mais que la décision revenait finalement à la chanteuse elle-même.

«Comme tout parent, il ne voit pas toujours ce que Britney pourrait vouloir», a déclaré Thoreen. «Mais Jamie pense que chaque décision qu’il a prise était dans son meilleur intérêt.»

Dans sa déclaration à NBC News mardi, Thoreen a ajouté que si Britney Spears « veut mettre fin à sa tutelle, elle peut déposer une pétition pour y mettre fin pour que le tribunal l’examine, mais dans 13 ans, elle ne l’a jamais fait. »

Jamie Spears a été nommé seul conservateur de sa fille en 2019 à la suite de la démission de son ancien co-conservateur Andrew Wallet. L’avocat de Britney Spears, Samuel D. Ingham III, a fait valoir l’année dernière que la chanteuse avait peur de son père et préférerait qu’une institution financière professionnelle reprenne sa succession.

La juge Brenda Penny de la Cour supérieure de Los Angeles a rejeté la pétition du chanteur l’année dernière, mais a nommé la société financière Bessemer Trust en tant que co-conservateur avec James Spears. Penny a également confirmé la décision le mois dernier lors d’une audience où elle a ordonné à Bessemer Trust et Jamie Spears de travailler ensemble afin de créer un plan budgétaire pour la chanteuse.

Ingham a réitéré au tribunal le mois dernier que ce n’était «pas un secret» que Britney Spears ne voulait pas que son père soit son conservateur.

La lutte juridique publique de la famille a attiré l’intérêt des fans de Britney Spears, qui ont lancé un mouvement #FreeBritney pour la retirer de la tutelle de son père. Les fans du chanteur ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Jamie Spears ait abusé de ce qui était censé être un arrangement temporaire.

«Encadrer Britney Spears» – documentant l’ascension de la chanteuse vers la gloire, ses luttes sous les projecteurs des médias et la tutelle éventuelle – a généré un examen plus approfondi de la bataille juridique et des critiques du rôle de Jamie Spears dans sa vie.

Britney Spears n’a pas parlé publiquement de «Framing Britney» depuis sa sortie le 5 février sur Hulu. Elle a été active sur ses comptes de médias sociaux, publiant des photos et des vidéos d’elle-même en train de danser sur Instagram.

Elle a écrit dans une légende d’Instagram lundi qu’elle consacrait son année à la guérison, disant aux fans d’être gentils après une année de «folie» au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Je travaille pour me permettre de ne pas être aussi fort tout le temps et de savoir que c’est bon de pleurer !!!!» Elle a écrit. «Je prie pour une guérison profonde cette année pour nous tous et j’espère que nous pourrons tous nous inspirer les uns les autres !!!!»

Son avocat n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.

Sam Asghari, qui sort avec Britney Spears depuis 2016, a critiqué le père de sa petite amie dans une histoire Instagram le mois dernier et a déclaré qu’il n’avait «aucun respect» pour l’homme.

« À mon avis, Jamie est un total d —« , a déclaré Asghari. « Je n’entrerai pas dans les détails car j’ai toujours respecté notre vie privée mais en même temps, je ne suis pas venu dans ce pays pour ne pas pouvoir exprimer mon opinion et ma liberté. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.