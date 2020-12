L’équipe Fordzilla P1 passera des consoles à la réalité

Révélé il y a quelques mois, le Équipe Fordzilla P1 – la supercar virtuelle issue de la collaboration entre Ford (design) et Team Fordzilla – passera du monde virtuel au monde réel.

Destinée à l’origine uniquement aux consoles de jeux, la première voiture de course virtuelle conçue en collaboration entre les joueurs eux-mêmes et une marque automobile finira par atteindre le monde réel, tout cela parce que Ford a décidé de produire un modèle vivant à grande échelle.

En parlant de cette échelle, le Team Fordzilla P1 mesure 4,73 m de long, 2 m de large et juste… 0,895 m de haut – plus bas que 1,01 m de haut d’une GT40. Les pneus sont 315/30 R21 à l’avant et 355/25 R21 à l’arrière.

Développé dans un environnement virtuel

En raison du contexte pandémique dans lequel nous vivons, la Team Fordzilla P1 a été la première voiture Ford construite numériquement sans aucune interaction face à face tout au long du processus.

Cela signifie que l’équipe derrière son développement a travaillé à distance, étant répartie dans cinq pays différents. Malgré cela, le prototype à grande échelle a été construit en seulement sept semaines, moins de la moitié du temps que cela prendrait normalement.

Futuriste, comme on peut s’y attendre

Avec un extérieur dessiné par Arturo Ariño et un intérieur qui se compose de la vision de Robert Engelmann, tous deux designers Ford, la Team Fordzilla P1 ne cache pas qu’elle a été conçue pour le monde des jeux vidéo.

Avec un look qui s’inspire des avions de combat (voir l’exemple de la verrière hypertransparente qui protège le pilote et le copilote), celui-ci a une position de conduite similaire à celle d’une Formule 1. voyant de notification et écran intégré au volant.

Puisqu’il est déjà devenu un prototype à grande échelle, verrons-nous jamais un modèle comme le Team Fordzilla P1 sortir des chaînes de montage de Ford? Les fondations de la future Ford GT pourraient-elles être ici? Seul le temps nous le dira.