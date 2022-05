L’équipe du film Wallace et Gromit annonce le nouvel acteur de la voix de Wallace

Lorsque l’acteur vétéran Peter Sallis est décédé en 2017, les fans n’étaient pas sûrs de l’avenir de Wallace et Gromit. Servir de première et unique voix pour Wallace, depuis les grands débuts du duo en 1989 Une grande journée, il y avait de gros souliers à chausser. Mais l’officiel Wallace et Gromit Le compte Instagram a tiré les rideaux et révélé que le rôle sera repris par Ben Whitehead.

Depuis Une grande journée, dans lequel le charmant inventeur et son compagnon silencieux se rendent sur la lune pour un pique-nique centré sur le fromage, Wallace et Gromit ont vécu toute une vie de hijinks et d’aventures. Le duo a ensuite joué dans deux autres courts métrages, en 1993 Le mauvais pantalon1995 Un rasage de prèset 2008’s Une question de vie ou de mort. En 2005, le couple a joué dans leur propre long métrage, Wallace & Gromit : La malédiction du lapin-garou!

Peter Sallis était le seul acteur régulier dans les courts métrages. Son dernier rôle en tant que Wallace était dans la mini-série de 2010, Le monde de l’invention de Wallace et Gromit. La mini-série s’est concentrée sur diverses inventions agrémentées de petites histoires mettant en vedette le duo Claymation. Par la suite, Sallis a annoncé sa retraite d’acteur en raison d’une santé déclinante. Il a fini par décéder en juin 2017.

Wallace et Gromit : une question de pain et de mort

Bien qu’il ne soit jamais heureux d’apprendre la mort d’un acteur bien-aimé, leurs personnages continuent de vivre après eux. Suite à l’annonce de Poulailler 2 venant sur Netflix, Aardman a également annoncé que Wallace et Gromit seront diffusés en avant-première sur le service de streaming en 2024 sous la forme d’un nouveau court métrage ! Le nouveau court métrage ramènera Nick Park, qui a non seulement réalisé les quatre courts métrages précédents, mais a également créé les personnages. Quant à Wallace, il sera officiellement exprimé par Ben Whitehead, qui n’est pas du tout étranger au personnage. Voici l’annonce officielle avec l’aimable autorisation de Wallace et Gromit Instagram.

Nous sommes ravis d’annoncer que Ben Whitehead jouera Wallace dans la prochaine aventure VR ‘The Grand Getaway’ ainsi que le nouveau film Wallace & Gromit, qui sortira sur les écrans en 2024. Nous avons été touchés de voir les nombreux commentaires partagés sur le film que Peter Sallis, la voix originale de Wallace, occupe une place très spéciale dans vos cœurs ; nous sommes heureux que Ben maintienne le merveilleux héritage de Peter en apportant le charme unique de Wallace à un nouveau chapitre passionnant pour le duo. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent peut-être pas, Ben a eu beaucoup de préparation et d’expérience pour ce rôle de film ; en fait, il a exprimé Wallace dans un certain nombre de projets depuis 2005, habitant le rôle de Wallace comme Peter l’aurait voulu et honorant la mémoire d’une personne spéciale qui restera toujours au cœur de l’histoire de Wallace & Gromit.

C’est exact! L’acteur qui a incarné le personnage dans divers projets, notamment les différents jeux vidéo basés sur le duo emblématique, prendra la relève. Les jeux notables sont de la Les grandes aventures de Wallace et Gromit séries, telles que La peur des bourdons, Le dernier recours, Museauté !et L’homme fantôme.

Compte tenu de son expérience avec le personnage, Whitehead semble être le candidat idéal pour reprendre le flambeau. Aardman est une entreprise qui se soucie clairement du travail qu’elle présente et semble très déterminée à maintenir l’esprit vivant pour ces personnages bien-aimés. Alors que le rôle de Wallace a de grandes chaussures ou de gros pantalons à remplir, Whitehead est définitivement la meilleure personne pour le poste ! Bien que ce soit la première fois que l’acteur jouera le rôle dans un court métrage officiel, il est sûr de s’intégrer parfaitement.









