L’équipe d’Eternals VFX révèle le défi de faire de Makkari un autre type de super-héros Speedster

En ce qui concerne les super-héros super rapides, il y en a eu pas mal dans l’histoire de Marvel et de DC, de Flash à Quicksilver et si vous voulez devenir technique, même Superman a la capacité de passer de zéro à soixante en un clin d’œil. œil. Lorsqu’il s’agit de faire passer cela à l’écran, les effets visuels utilisés pour décrire l’utilisation de ce pouvoir se présentent sous différentes formes, mais semblent toujours impliquer une version floue du personnage entouré de lignes lumineuses ou électriques. Alors quand il s’agissait de Éternels’ Makkari, le membre du groupe qui pourrait probablement donner aux autres speedsters un bon coup pour leur argent, si vous voulez bien m’excuser pour le jeu de mots, l’équipe chargée de mettre ses mouvements rapides sur grand écran voulait un look différent de ses homologues.

Dans Éternels, Le super de Makkari est certainement utile, notamment en lui donnant la possibilité de voyager à travers le monde à la recherche du point de l’émergence en quelques instants et d’avoir un impact spectaculaire sur le combat final du film. Lorsque Weta Digital est venu créer les effets de ces scènes, ils ont choisi de ne pas emprunter la voie éprouvée consistant à faire tourner l’acteur sur place pendant que les effets sont construits autour d’eux, et ont plutôt créé un double numérique de l’actrice Lauren Ridloff pour permettre leur beaucoup plus de liberté pour créer les scènes nécessaires.

« Animer un personnage pour qu’il puisse donner l’impression qu’il se déplace à des milliers de kilomètres à l’heure, sans que ses jambes ne fassent simplement une sorte de mouvement circulaire ridicule de Road Runner est un art que Sidney et son équipe, évidemment, ont dépassé à « , a déclaré le superviseur VFX de Weta, Matt Aitken, à ComicBook.com.

« Ayant cette idée que, ‘D’accord, la persistance visuelle de sa présence à un endroit est quelque chose que vous voyez, mais elle est déjà là’, c’est ce que nous avons essayé de mettre un peu ici, et nous ne pouvions pas vraiment développer comme autant que nous le voulions, car l’histoire ne le permettait pas, mais il y a des domaines où nous essayons de le faire », a ajouté le superviseur de l’animation Sidney Kombo-Kinombo. « Ikaris lui tire dessus dans une direction et il ne voit même pas qu’elle est déjà bien sur son visage. Donc il tire juste sur une impression globale de Makkari au loin. Donc l’impression – l’impression de Makkari est ici, mais elle est vous frappe déjà depuis la gauche. Quand vous regardez depuis la gauche, elle est déjà derrière vous, et laissant juste Makkari dans le cadre alors que l’autre Makkari apparaît, c’était quelque chose avec lequel nous voulions jouer et nous amuser avec. Oh, nous avons eu amusez-vous avec celui-là. »

Malgré un tas de critiques négatives, il semble que des milliers de fans de Marvel se soient également amusés avec, car le film a rapporté plus de 330 millions de dollars après seulement trois semaines de sortie et est sur le point de remplacer Dune comme le dixième plus grand film de l’année, avec Veuve noire également dans sa ligne de mire, occupant actuellement le numéro neuf de la fente. Cet article provient de ComicBook.com





