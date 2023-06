L’équipe des Yellowjackets révèle les difficultés de présenter le cannibalisme chez les adolescents à la télévision

L’équipe de production du drame énigmatique sur le cannibalisme, Vestes jaunesdont l’actrice Christine Ricciproductrice exécutive / réalisatrice Karyn Kusama et superviseur musical Nora Felder, ont récemment partagé leurs expériences de travail sur la deuxième saison lors d’une table ronde lors de l’événement Think This d’IndieWire.





L’heure du spectacle Vestes jaunes a été l’une de ses émissions les plus diffusées sur leur plateforme. Les fans adorent la façon dont chaque fois qu’ils regardent, ils sont servis avec un drame captivant oscillant entre le passé et le présent. Dès qu’ils entrent dans le Vestes jaunes monde, il y a un sentiment d’appréhension étrange qui imprègne le paysage de la série. Ce récit, ponctué par l’exploration austère du cannibalisme et de la survie des adolescents, a catapulté la série dans la renommée grand public, en particulier après la finale explosive de sa deuxième saison.

L’un des moments forts de l’événement a été la discussion sur la mort inattendue du personnage principal lors de la finale de la deuxième saison. La finale a été suffisamment choquante pour déclencher une longue conversation parmi ses fans et ses critiques. Bien que la série termine sa deuxième diffusion, elle bénéficie toujours d’une bonne dose de buzz autour d’elle, tout cela grâce à une intrigue dramatique dans la finale et à la promesse d’un épisode bonus par le co-créateur de la série.

Ce qui s’est vraiment passé dans les coulisses de Vestes jaunes

L’équipe de l’émission a généreusement admis que chacun a joué un rôle important dans la production de la série. Le réalisateur Kusama a partagé avec ce panel.

« Pour les réalisateurs qui sont des maniaques du contrôle comme moi, il est en fait très important de pratiquer cela. J’apprends beaucoup en reconnaissant que je ne suis pas le dernier mot parfois, et je ne suis pas toujours en contrôle même si j’aimerais pouvoir l’être. C’est vraiment bien pour moi. Je dis toujours, je considère mon travail à la télévision comme un entraînement de printemps pour un marathon, et mes traits sont mes marathons. Mais la formation de printemps est essentielle à ce que je fais. ”

Christina Ricci a fait écho au même sentiment que le réalisateur lorsque la discussion a porté sur la façon dont l’abandon du contrôle est devenu un élément clé de la production.

« C’est l’une des choses vraiment incroyables à propos de la télévision que lorsque vous avez passé autant de temps à être actrice dans un film que moi, c’est un style de jeu totalement nouveau. Il y a tellement de muscles différents que vous devez utiliser, principalement pour aborder cette ouverture du personnage. Vous ne savez pas où ils vont ni dans quelles situations ils se trouveront, et en tant qu’acteur de cinéma, je pense que vous établissez beaucoup de règles pour votre personnage – et à la télévision, vous ne pouvez pas.

Felder, un nouveau venu dans la série et un vétéran de Choses étranges, a rappelé ses premiers jours sur le projet. Son approche pour comprendre les personnages et l’histoire était intense, impliquant une frénésie de deux jours sans sommeil de la première saison.

« J’avais déjà vu la première saison, mais je me suis assis pendant deux jours sans dormir et je me suis gavé parce que je voulais tout voir en même temps – pour vraiment étudier les personnages. Je voulais soutenir les décisions, avant tout, des showrunners parce que c’est leur bébé. »

Les créateurs Ashley Lyle et Bart Nickerson, ainsi que le co-showrunner Jonathan Lisco, ont contribué à façonner la direction de Vestes jaunes. Il s’agit d’une émission qui établit des parallèles entre la survie dans un désert littéral et la survie dans le monde de la production télévisuelle, un reflet du travail d’équipe et de la vision partagée qui ont été la clé de son succès.