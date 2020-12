L’équipe d’enquête COVID-19 de l’OMS intéressée à trouver la source du virus, non coupables

Dix scientifiques partiront en mission en Chine, qui devrait durer entre cinq et six semaines, les deux premiers étant passés en quarantaine, pour trouver l’origine du virus.

Un travailleur de la santé portant son équipement de protection individuelle

La mission internationale de l’Organisation mondiale de la santé en Chine pour enquêter sur les origines du COVID-19 explorera toutes les pistes et ne cherchera pas à trouver des parties « coupables », a déclaré un membre de l’équipe AFP. Les enquêteurs se rendront en Chine en janvier et à Wuhan, où les premiers cas ont été détectés il y a 12 mois dans la pandémie qui a balayé le monde, provoquant des crises sanitaires et économiques géantes dans le monde. «Les réunions que nous avons eues jusqu’à présent avec des collègues chinois ont été vraiment productives et très bonnes», a déclaré Fabian Leendertz de l’Institut Robert Koch, l’organisme central de lutte contre les maladies en Allemagne. « Mon impression, pour le moment, est que les Chinois – au sein du gouvernement, mais aussi au niveau de la population – sont vraiment intéressés à découvrir ce qui s’est passé. »

Leendertz, 48 ans, est un expert des zoonoses – maladies infectieuses qui traversent la barrière des espèces – et fait partie des 10 éminents scientifiques chargés par l’OMS d’essayer de trouver les origines du nouveau coronavirus et découvrez comment il est passé des animaux aux humains.

Un an après la détection du premier cluster à Wuhan, ils se rendront pour la première fois en Chine pour une mission qui devrait durer entre cinq et six semaines – les deux premières passées en quarantaine.

Les 10 scientifiques seront également accompagnés de Peter Ben Embarek, un expert de l’OMS sur la sécurité sanitaire des aliments et les zoonoses.

« Il ne s’agit pas de trouver un pays coupable ou une autorité coupable », a déclaré Leendertz. « Il s’agit de comprendre ce qui s’est passé pour éviter cela à l’avenir, pour réduire le risque. »

Leendertz a déclaré que les virus passent des animaux aux humains chaque année, partout dans le monde.

« C’était juste de la malchance que ce soit un virus si méchant », a déclaré l’Allemand.

Suivez les traces

« Nous commençons à Wuhan parce que c’est là que les premières données les plus solides sont disponibles », a déclaré Leendertz. « De là, nous suivons les traces partout où elles nous mènent. »

Tout en reconnaissant que « plus les pistes sont fraîches, mieux c’est », le vétérinaire de formation Leendertz a déclaré que même un an plus tard, il était « encore possible d’affiner le scénario ».

Il a ajouté que toutes les voies restaient ouvertes en termes d’analyse scientifique.

Un épidémiologiste et un spécialiste de la santé animale de l’OMS se sont rendus en Chine en juillet pour une mission de cadrage afin de jeter les bases d’une enquête internationale plus large.

Depuis fin octobre, les 10 experts ont régulièrement tenu des réunions virtuelles avec des scientifiques chinois travaillant dans le même esprit.

Leendertz a averti que « nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’après cette première visite en Chine en janvier, l’équipe revienne avec des résultats concluants ».

Cependant, il espère que l’équipe reviendra de Chine avec un « plan concret » pour la phase deux de l’enquête, qui examinera ce qui était nécessaire pour identifier l’événement de transmission où le virus est passé d’un animal à un humain.

Question de temps

Leendertz a expliqué que la « plus grande partie » du travail, en particulier les bases « pratiques », serait effectuée par des experts chinois.

La mission internationale est «là pour les soutenir» et aussi «donner de la transparence au reste du monde».

Alors que les scientifiques pensent généralement que les chauves-souris étaient l’espèce hôte d’origine du virus, l’animal intermédiaire entre les chauves-souris et les humains n’est pas encore connu.

Leendertz a déclaré que l’équipe remonterait « dans le temps » en examinant divers prélèvements humains conservés par les autorités chinoises et des collections de sérum auprès de donneurs de sang pour voir si des personnes avaient été exposées au virus avant que le premier cluster ne soit enregistré en décembre 2019.

Une autre approche consistera à déterminer le rôle joué par le marché humide de Wuhan, où des animaux exotiques vivants ont été achetés et vendus.

L’expert en épidémiologie des micro-organismes hautement pathogènes a déclaré qu’il était « à peu près sûr que nous découvrirons d’une manière ou d’une autre ce qui s’est passé ».

Mais il a dit qu’une réponse « peut prendre un certain temps », sans délai pour l’enquête.

En attendant, il espérait que la politique resterait « aussi loin que possible » de la mission.

Le président américain sortant, Donald Trump, a accusé la Chine d’avoir couvert l’épidémie initiale et a qualifié l’OMS de marionnette de Pékin.

