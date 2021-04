L’équipe d’encadrement de Britney Spears s’attaquera au dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson ensuite

Left / Right TV, l’équipe de production derrière le populaire documentaire Encadrement Britney Spears, reprendra l’histoire du tristement célèbre «dysfonctionnement de la garde-robe» de Janet Jackson dans leur prochain projet. Sorti en tant qu’épisode de FX Le New York Times présente diffusé exclusivement sur Hulu, le Encadrement Britney Spears doc a sondé la tutelle de la pop star. Avec beaucoup d’oeil sur le programme, le hashtag #FreeBritney était à la mode après la diffusion de la spéciale.

US Weekly rapporte maintenant que les producteurs lorgnent sur l’incident controversé qui s’est produit lors de l’émission de mi-temps au Super Bowl XXXVIII en 2004. Pendant l’émission, Janet Jackson jouait un mélange de chansons aux côtés de Justin Timberlake. En chantant les paroles «Je vais t’avoir nue à la fin de cette chanson», Timberlake a déchiré le haut de Jackson, la laissant exposée à 140 millions de téléspectateurs. L’incident très médiatisé a engendré l’expression «dysfonctionnement de la garde-robe», qui est maintenant reconnue par le dictionnaire Merriam-Webster.

On ne s’attend pas à ce que Jackson fasse partie du documentaire sur les dysfonctionnements de la garde-robe de Left / Right TV, pas plus que Justin Timberlake. Actuellement, Jackson travaille sur un projet documentaire qui coïncide avec le 40e anniversaire de son premier album éponyme, sorti en septembre 1982. La chanteuse de « Rhythm Nation » aurait filmé le film depuis trois ans, et Parce qu’il plongera dans certains des moments les plus importants de sa vie, l’incident du Super Bowl sera probablement présenté.

Comme Encadrement Britney Spears, le nouveau doc ​​est susceptible d’apporter un peu plus de chaleur à Timberlake. Après le fiasco du Super Bowl, Jackson a été forcée de se retirer de son rôle de présentatrice aux Grammy Awards cette année-là, tandis que Timberlake était autorisée à rester. Récemment, Timberlake a été critiqué pour avoir laissé Jackson prendre en charge l’essentiel des critiques alors que sa propre carrière n’était apparemment pas affectée. La pression publique a conduit Timberlake à présenter des excuses à la fois à Spears et à Jackson.

« Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à l’envers ou je n’ai pas parlé de ce qui était juste », a déclaré Timberlake dans ses excuses. «Je comprends que j’ai échoué dans ces moments-là et dans bien d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme. Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson, à la fois individuellement, car je prends soin de ces femmes et je les respecte et je sais que je manqué. »

Spears affirmerait également dans un post Instagram qu’elle n’avait regardé qu’une partie du documentaire, affirmant que ce qu’elle avait vu la laissait pleurer pendant des semaines. Selon US Weekly, la pop star est « gênée » par le doc, principalement parce que ses enfants sont assez vieux pour y accéder facilement et voir leur mère sous un jour peu flatteur.

« C’est devenu un cauchemar pour elle parce qu’elle ne peut pas imaginer ce que ses enfants vont penser maintenant, et cela a certainement déclenché des émotions de son passé », a déclaré la source US Weekly. « C’est une pop star majeure, mais c’est toujours un être humain extrêmement sensible et, malheureusement, très affecté par l’opinion du public à son sujet. »

On ne sait pas encore quand le documentaire Janet Jackson de Left / Right TV sera publié. Cette nouvelle nous vient de US Weekly.

Sujets: Encadrement Britney Spears, Hulu, Streaming