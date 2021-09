L’équipe de Venom 2 envisage à 100% de faire une suite classée R, voici pourquoi elle ne l’a pas fait

De nombreux fans de Venom étaient mécontents de la note PG-13 attribuée à Venom: Let There Be Carnage, car ils espéraient que cela pourrait être le film pour pousser le symbiote dans le territoire R-rated. Avec James Gunn apportant du sang et des tripes à gogo à La brigade suicide, l’introduction de Woody Harrelson comme Carnage dans le Venin la suite semblait être la meilleure chance de pousser la note à un niveau plus adulte, mais bien que le personnage soit connu pour déchirer les gens et manger des têtes dans les bandes dessinées, la menace rouge n’est peut-être pas aussi violente dans cette sortie sur grand écran. Cependant, dans une interview récente avec ComicBook.com, Tom Hardy et Andy Serkis ont expliqué la réflexion derrière la décision et comment il a été envisagé une version R-rated.

« 100% nous l’avons considéré, » Tom Hardy commenté. « Avec tous ces symbiotes, vous savez, vous le considérez. Vous lisez les bandes dessinées et c’est extrême, mais ce n’est pas ce que nous sommes ici pour faire. Nous sommes venus ici pour faire un film qui, et corrigez-moi si je ‘ Je me trompe, je veux dire, il y a une loi et une règle pour créer un film accessible à beaucoup de gens, et qui s’adresse à tout le monde, y compris les fans inconditionnels. à Carnage et dis : « Oui, je reconnais Carnage dans les bandes dessinées. J’en suis content. » Et oui, non, nous n’avons pas mordu la tête de tout le monde, mais nous avons mis la langue dans la gorge de quelqu’un de jolie… et avons réussi à arriver à un niveau de notation digne de confiance pour que grand-mère puisse venir mais aussi venez le voir aussi. »

« Parfois, laisser les choses à l’imagination est aussi puissant. » Andy Serkis dit, semblant s’en tenir à cette croyance de la vieille école selon laquelle moins c’est plus. « Nous l’avons poussé aussi loin que possible, mais avec un peu de place dans la tête des gens. Ce personnage est assez effrayant et le genre de vérité d’où émane ce personnage et Cletus Kasady est un personnage qui est amplifié par Carnage , fait une grande partie du travail. Je pense donc que nous réalisons certainement une grande partie de l’essence de Carnage. «

Tandis que Venin comme un film classé R aurait pu bien faire, comme des films comme Dead Pool et Logan, il pourrait y avoir une raison plus proche pour laquelle Sony hésitait à briser la barricade familiale; Homme araignée. Il y a des rumeurs depuis plusieurs mois selon lesquelles il y aura des signes clairs que l’univers Sony Spider-Man et le MCU sont connectés, et il semble que ces connexions commenceront avec le Venin suite. Pour cette raison, il serait logique que Sony garde Venin PG-13 en préparation du crossover qui semble maintenant être une certitude dans le futur.

Venom : qu’il y ait un carnage a été bousculé dans le calendrier de sortie, mais a finalement opté pour un premier octobre exclusivement en salles. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Venin 2, Venin