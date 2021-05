L’équipe de Kena: Bridge of Spirits prépare déjà le prochain match

Kena: Bridge of Spirits a été l’une des annonces les plus marquantes de l’événement d’éruption PlayStation 5 de Sony l’année dernière, et cela n’a fait que se passer de mieux en mieux depuis lors. Nous ferons tous l’expérience de celui-ci en août, mais il semble qu’Ember Lab soit déjà occupé par ce qui va suivre. Dans le cadre de l’interview de Wired qui a révélé que Sony avait plus de 25 jeux exclusifs PS5 en production, le co-fondateur Josh Grier parle de ce qu’ils ont appris tout au long de la production de Kena: Bridge of Spirits sera appliqué au prochain projet du développeur.

Josh Grier a déclaré: « Notre travail de fond était sur la PS4. Mais regarder le deuxième jeu, se concentrer sur l’utilisation du SSD et construire des mécanismes et des outils autour de cela, sera vraiment amusant. Je sais avec certitude que nous n’avons pas pleinement profité de. à quel point il est vraiment rapide – nous en tirions beaucoup d’avantages en étant juste mieux prêt à l’emploi. Mais je pense que vous pouvez le pousser encore plus. » Étant donné que la citation apparaît dans une interview avec des gros bonnets de Sony tels que Jim Ryan, nous pensons qu’il est très prudent de supposer que le futur titre viendra au moins sur PS5. Sinon avec une sorte d’exclusivité liée à cela, ces temps de chargement devraient également être très courts grâce au SSD PS5.

