L’équipe de G Herbo répond à l’acte d’accusation: « Il maintient son innocence »

Le rappeur et les membres de son équipe sont accusés de vol d’identité et de fraude électronique.

À peine 24 heures après la diffusion d’informations selon lesquelles Casanova avait été inculpé pour des accusations de trafic d’armes à feu et de trafic de drogue liées à une affaire RICO, il a également été rapporté que G Herbo se serait retrouvé en conflit avec la loi. Le rappeur de Chicago a récemment été nommé comme l’un à surveiller par Forbes après avoir été nommé dans leur liste « 30 Under 30 », et mercredi 2 décembre, il a été partagé que Herbo avait été inculpé dans une affaire d’un million de dollars.

Noel Vasquez / Intermittent / Nous avons déjà rapporté le scandale qui impliquerait des membres de l’équipage de G Herbo. Les autorités affirment qu’en quatre ans, cinq personnes, dont le rappeur, ont utilisé des identifications volées pour facturer plus d’un million de dollars de biens et services: limousines, jets privés, articles de luxe, etc. L’acte d’accusation de 14 chefs d’accusation comprend des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et un vol d’identité aggravé. Antonio «T-Glo» Strong, le manager et promoteur d’Herbo, est accusé d’être le «leader du ring». Plus précisément, G Herbo est accusé d’être complice des crimes et aurait reçu deux chiens de marque achetés avec de l’argent volé. Il aurait également profité de vacances de luxe payées avec les pièces d’identité volées. Dans une déclaration partagée avec plusieurs sources d’information, la direction du rappeur, Machine Entertainment Group, a partagé cette déclaration: « G Herbo a été accusé de plusieurs infractions dans le Massachusetts, cependant, il maintient son innocence et attend avec impatience d’établir son innocence devant le tribunal. Herbo a une représentation légale dans le Massachusetts via Prince Lobel, dont l’équipe a contacté le bureau du procureur américain dans le Massachusetts pour organiser la comparution d’Herbo. « Ils ont ajouté: « G Herbo apparaîtra dans le Massachusetts chaque fois qu’il sera requis en personne ou via Zoom. » [via]