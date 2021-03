L’équipe de football de Washington remplacera les pom-pom girls: «  Nous voulons être plus inclusifs  »

L’équipe de football de Washington a mis au rebut une équipe de cheerleading qui existait depuis 1962 et la remplacera par une équipe de danse mixte.

L’annonce de jeudi par la franchise NFL est intervenue après que les responsables de l’équipe aient déclaré le mois dernier que son programme de pom-pom girls, connu sous le nom de «First Ladies of Football», était suspendu afin d’être renommé.

L’équipe de football de Washington s’est débarrassée de son équipe de cheerleading et forme une équipe de danse mixte pour la remplacer. Mark Tenally / AP

La nouvelle équipe de danse sera dirigée par Petra Pope, un vétéran de 33 ans du divertissement de la NBA qui dirigeait autrefois les Laker Girls et a également fondé les Knicks City Dancers de New York.

« Les fans peuvent s’attendre à une expérience unique en son genre – une équipe d’athlètes et de danseurs non sexistes et diversifiée dont la chorégraphie, les costumes, les accessoires, les astuces et les cascades rivaliseront avec les meilleurs divertissements dans tous les genres et inspireront et épateront nos fans. » a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par l’équipe.

« Petra est une force de la nature et une innovatrice dans cet espace. Avec son audace, sa créativité et sa passion, associées à une nouvelle expertise de classe mondiale en matière d’expérience client, Joey Colby-Begovich, nous allons créer quelque chose de nouveau et de dynamique pour nos fans dans le futur. ans, « président de l’équipe de Washington, Jason Wright tweeté Mercredi. « Nous le leur devons! »

Le changement intervient également après qu’un accord confidentiel avec un groupe d’anciens cheerleaders de Washington ait été résolu le mois dernier, selon NBC Washington. Une série de rapports du Washington Post a détaillé les allégations des pom-pom girls selon lesquelles des vidéos obscènes d’elles auraient été montrées aux dirigeants de l’équipe en 2008 et 2010.

La nouvelle équipe de danse étudiante fait partie des efforts de changement de marque de l’équipe et n’est pas liée au règlement avec les ex-pom-pom girls, selon plusieurs rapports.

Cependant, la NFL enquête actuellement sur des accusations de harcèlement sexuel et d’inconduite au sein de l’organisation.

Les contrats des membres de l’équipe de cheerleading de l’année dernière ont expiré, mais ils peuvent essayer la nouvelle équipe, a déclaré Petra à l’Associated Press.

La décision s’aligne sur un effort de changement de marque plus large de l’équipe, qui a cessé d’utiliser le nom Redskins en 2020.