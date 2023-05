L’équipe de football de Natalie Portman défie l’équipe de Ryan Reynolds

Curiosités

Natalie Portman joue dans un documentaire sur son passage à la tête du club de football féminin d’Angel City et défie l’équipe de Ryan Reynolds à un match amical.

©GettyNatalie Portman et Ryan Reynolds

Natalie Portman il est sur le point de sortir ses docuseries Ville des anges relatant l’ascension de l’équipe de football professionnelle féminine de l’actrice basée à Los Angeles, Angel City Football Club. Le programme TV fera partie du catalogue de la plateforme de streaming HBO Max du 16 mai et a donné une idée très particulière au protagoniste de Guerres des étoiles concernant une autre célébrité liée au monde du plus beau sport de la planète.

Natalie Portman a révélé qu’il avait une idée pour que son Angel City FC joue un match amical contre l’équipe féminine de Ryan Reynolds et Rob McElhenneyle Wrexham AFC Women, donnant lieu à un événement qui attirera à la fois les fans du sport en général et les amoureux de l’industrie cinématographique hollywoodienne qui ne voudront sûrement pas manquer le match.

Natalie Portman contre. Ryan Reynolds!

« J’ai eu la chance de lui parler de son expérience et il est très inspirant de ce qu’il a fait avec Wrexham. De plus, ils ont aussi une équipe féminine. »a dit Natalie Portman sur Ryan Reynolds. « Donc, nous avons parlé d’avoir des matchs amicaux à un moment donné. »a révélé l’interprète de Thor : Amour et tonnerre sur cette alternative qui a été présentée entre les deux groupes.

Natalie Portman continu: « Je me sens chanceux d’avoir eu ce genre d’ignorance ou d’optimisme qui, bien sûr, tout ira bien. J’y croyais beaucoup. J’y croyais parce que ces joueurs sont les meilleurs joueurs du monde, et c’est le sport le plus populaire et j’ai pensé, ‘il n’y a aucun moyen que vous ne puissiez pas fournir une plus grande accessibilité, et ce n’est pas le plus grand succès' »l’actrice a fait remarquer avec intensité ses idées concernant l’Angel City Football Club.

« La meilleure chose est de voir tous les enfants de tous les sexes être des fans enragés de ces femmes. Je pense que c’est le rêve »a dit Natalie Portman. « Je veux dire, clairement, les athlètes féminines sont très importantes à voir pour les filles, mais il est également important pour tous les garçons de voir des athlètes féminines. Enfant, j’idolâtrais les athlètes masculins. Nous devrions pouvoir nous identifier aux personnes qui nous ressemblent »a affirmé l’actrice avec beaucoup de discrétion dans sa conversation avec HE.

