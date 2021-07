L’équipe de Don’t Breathe 2 explique pourquoi Jane Levy n’est pas revenue

Comme nous venons de le voir dans la bande-annonce de Don’t Breathe 2, Jane Levy ne sera pas de retour en tant que Rocky. Mais les cinéastes ont leurs raisons pour lesquelles elle ne reviendra pas. Sorti en 2016, Ne respire pas a été dirigé par Evil Dead le réalisateur de redémarrage Fede Alvarez, qui a également co-écrit le scénario avec Rodo Sayagues. Le duo a également co-écrit le scénario de Ne respire pas 2, bien que Sayagues prenne les rênes en tant que réalisateur de la suite.

Nous savons que Stephen Lang reviendra en tant qu’Aveugle dans Ne respire pas 2, dès la toute nouvelle bande-annonce de la suite. Levy, qui a joué Rocky dans le film original, est visiblement absent de l’histoire cette fois-ci. Compte tenu des circonstances de l’histoire, avec l’aveugle se cachant dans l’isolement pour faire face à une nouvelle menace des années plus tard, il est compréhensible que Rocky n’ait pas été amené. Même ainsi, certains fans peuvent être légèrement déçus de savoir que Levy ne reviendra pas .

Lors d’une conférence de presse pour le Ne respire pas suite, Alvarez et Sayagues ont parlé de la suite. Ils ont abordé l’absence de prélèvement dans Ne respire pas 2, et a eu des réponses très raisonnables pour expliquer pourquoi Rocky n’est pas dans le film. Alvarez, qui a également dirigé Levy dans le Evil Dead reboot, dit que travailler dans le genre de l’horreur peut être assez éprouvant pour une actrice comme Levy qui lui donne tout pour chaque projet. Dans cet esprit, il ne pouvait pas, en toute conscience, lui faire subir un autre Ne respire pas film.

« Jane est incroyable ; nous avons fait deux films avec elle et nous avons tellement de respect pour elle. J’ai vu son travail récent, et je suis tellement heureux qu’elle ait autant de succès avec ses trucs télévisés. Je pense que quand je la vois là, je la vois dans son vrai élément où elle est vraiment heureuse. Quand je l’ai vue tourner ce film, je ne la voyais pas heureuse. Je pense qu’elle se donne à 200% tous les jours, et ces films sont vraiment exigeants dans notre façon de faire eux aussi. Donc je ne lui aurais pas fait ça.