L’équipe de développement PS5 d’Astro, Asobi, taquine le «jeu le plus ambitieux à ce jour» sur un nouveau site Web

Japan Studio a peut-être été dissous, mais cela ne veut pas dire que PlayStation a complètement quitté son pays d’origine. Au milieu de la restructuration, l’équipe Asobi basée à Tokyo est devenue l’un des plus jeunes développeurs de Sony, et elle a déjà conquis le cœur des fans avec les jeux Astro Bot. Le studio derrière Astro Bot Rescue Mission et Astro’s Playroom – qui sont tous deux excellents – vient de lancer un tout nouveau site Web, avec quelques points intéressants à noter.

Tout d’abord, il est très clair que le studio se concentre sur les expériences familiales. « Nous créons des jeux de qualité supérieure pour les joueurs de tous âges sur PlayStation », indique le site, ce qui signifie que nous ne devrions pas nous attendre à ce que l’équipe se plonge soudainement dans des titres matures. Il semble qu’Astro restera dans les parages – ou, du moins, nous aurons plus de plates-formes d’action légères à l’avenir, ce qui nous convient.

En parlant de projets futurs, la description poursuit en indiquant que l’équipe Asobi est actuellement « à pied d’œuvre sur notre jeu le plus ambitieux à ce jour ». Compte tenu de la réception extrêmement positive du jeu PS5 en pack-in Astro’s Playroom, il semble que Sony ait donné le feu vert à un suivi avec une portée plus large. Qu’il revienne à la réalité virtuelle lorsque la nouvelle unité PSVR émerge ou qu’il reste avec une expérience d’écran plat, nous devrons attendre et voir – hé, peut-être que ce sera jouable dans les deux sens ? Quoi qu’il en soit, nous sommes excités.

L’équipe est également en train de recruter sérieusement, avec de nombreux emplois dans divers domaines proposés. Encore une fois, il est clair que le studio est maintenant une entité beaucoup plus grande au sein de PlayStation Studios et qu’il se développe pour répondre aux besoins de son jeu « le plus ambitieux ».

L’avenir s’annonce radieux pour l’équipe Asobi, alors. Êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il propose ensuite? Que voudriez-vous voir du studio? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.