L’équipe d’Austin Powers révèle comment la mère de Beyoncé a aidé à créer son rôle emblématique

Ces jours-ci, nous connaissons Beyoncé comme une pop star qui peut à peu près tout faire, mais en 2002, la chanteuse était encore au début de sa carrière. Alors qu’elle était devenue célèbre en tant que chanteuse principale de Destiny’s Child, elle n’était pas encore l’icône que nous connaissons aujourd’hui.

L’une des premières étapes pour atteindre ce statut mythique a été son rôle emblématique dans « Austin Powers in Goldmember », la comédie torride de Mike Myers en 2002 et le dernier film de sa série Austin Powers. Le film était ses débuts au cinéma.

Dans un article approfondi de Vulture consacré à la création de Foxxy Cleopatra, les personnes qui ont travaillé sur le film ont déclaré que le personnage avait toujours été créé en pensant à Beyoncé.

« Ce fut un moment important de sa carrière, un véritable tournant, passant de la chanteuse d’un groupe pop à succès à un premier effort solo », a déclaré Matthew Rolston, réalisateur de la vidéo « Work It Out » de Beyoncé, à Vulture. « Il avait été soigneusement construit par sa mère et son père pour être ses débuts en tant qu’actrice et en tant qu’acteur pop solo en même temps. »

Le père de Beyoncé, Mathew Knowles, a agi en tant que manager jusqu’en 2011. Pendant ce temps, la mère de Beyoncé, Tina Knowles-Lawson, a été fortement impliquée dans la carrière de sa fille et a assisté à l’audition « Goldmember » avec elle.

« Il était clair que (Beyoncé) était si nerveuse lors de cette audition, et Tina est venue avec elle, à la fois comme soutien moral et, j’en suis sûr, pour nous jauger et voir si nous allions respecter sa fille et si nous la méritions », a rappelé le producteur John Lyons à Vulture.

Après deux auditions, Beyoncé a réservé le rôle. Elle a ensuite rencontré son homme principal Mike Myers au Château Marmont. Le réalisateur Jay Roach a déclaré à Vulture qu’ils « s’entendaient comme des fous ».

« Instantanément, j’ai pu dire qu’il y avait une alchimie avec eux. Je me souviens d’une autre personne à qui nous avons pensé, mais Mike a conçu le personnage pour Beyoncé », a-t-il déclaré.

Pour la rencontre, Beyoncé a également amené sa mère. Comme Knowles-Lawson était fan des films de blaxploitation sur lesquels Foxxy Cleopatra était basé, elle a pu suggérer des idées amusantes.

« Sa mère adorait les films de blaxploitation », a déclaré Roach. « Elle pouvait dire que c’était l’ADN de Foxxy. Sa mère était si cool et si serviable et a immédiatement eu des idées pour nous. »

Les acteurs et l’équipe interrogés par Vulture se sont souvenus de Beyoncé comme étant « nerveux » et incertain d’elle-même sur le plateau, jusqu’à ce qu’elle devienne plus à l’aise en tant qu’actrice. Cependant, quand est venu le temps pour elle d’interpréter « Hey Goldmember », le numéro musical sensuel du personnage, elle a trouvé son rythme et a réussi le rôle.

Dans le film terminé, l’acteur Sybil Azur a chanté la sauvegarde pendant la chanson. Cependant, il a été révélé dans l’article de Vulture que la sœur cadette de Beyoncé, Solange Knowles, avait initialement le rôle.

« J’ai mis sa sœur, Solange, dedans en tant que choriste de Foxxy. Je me souviens de Beyoncé et moi riant parce qu’elle était jeune et tout dans Austin Powers est tellement suggestif », se souvient la chorégraphe Marguerite Derricks. « » Il a la touche Midas, mais il l’a trop touchée » – c’était une parole qui nous faisait flipper pour sa sœur. »

À la fin, cependant, Knowles-Lawson a déclaré que sa plus jeune fille, alors âgée de 15 ans, ne devrait pas être dans le film.

« Ce qui s’est passé, d’après ce que j’ai compris, c’est que lorsque Tina a entendu la chanson et réalisé ce que cela signifiait vraiment, elle a estimé que ce n’était pas approprié pour Solange », a déclaré la costumière Deena Appel, ajoutant que c’était une « bousculade folle » pour trouver un remplaçant.

Même si elle était une étoile montante à l’époque, l’équipe de « Goldmember » se souvenait de Beyoncé comme d’une personne très humble sur le plateau. L’actrice Diane Mizota a déclaré que l’interprète de « Crazy In Love » demandait parfois à son garde du corps de « faire glisser ses beignets sur une serviette » et la maquilleuse Kate Biscoe a déclaré que Beyoncé tenait vraiment à se ressembler sur l’affiche du film.

« Lorsque nous tournions, quelqu’un lui a apporté une affiche qui ferait la promotion du film. Il la lui a montrée, du genre : « Tu l’aimes ? » Et elle était un peu comme, ‘Ouais.’ Il va, ‘Quel est le problème?’ Et elle dit : « Tu m’as rendue trop maigre. Ce n’est pas moi. » Ensuite, elle a fait cette forme de sablier. Et il a dit: « D’accord, nous allons arranger ça » », se souvient Biscoe.

« Elle s’est éloignée pour aller faire la scène, et je l’ai regardé et j’ai souri, genre : ‘Est-ce la première fois qu’une actrice vous demande d’agrandir son corps ?’ Il m’a répondu : « Oui. Ça va me coûter des milliers de dollars, mais je vais le faire. » »

