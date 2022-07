L’équipe d’Arkane Studios n’aura qu’une seule fin pour Red Fall Les développeurs n’ont pas fourni de fins alternatives

Dans le jeu de tir coopératif Redfall, l’équipe d’Arkane Studios n’aura qu’une seule fin – les développeurs n’ont pas fourni de fins alternatives pour le développement de l’histoire.

Des représentants du studio en ont parlé dans une interview avec des journalistes.

Comme l’a expliqué le concepteur de jeux Harvey Smith, le scénario de Redfall est présenté de manière linéaire et séquentielle – avec le passage obligatoire de plusieurs missions d’histoire cruciales. De telles tâches n’impliquent aucune bifurcation alternative ; respectivement, l’histoire aura toujours une fin.

Cependant, malgré l’absence d’un récit non linéaire, le scénario de Redfall sera dilué avec une série de quêtes et de dialogues optionnels qui changent en fonction de la composition des personnages. Ainsi, par exemple, deux des quatre héros peuvent avoir des escarmouches verbales spécifiques et une communication en direct, et il y aura de nombreuses combinaisons de ce type dans le jeu.

Rappelons que la première mondiale de Redfall aura lieu au premier semestre 2023 uniquement sur le Xbox Consoles série X|S et PC. Le jeu sera disponible en téléchargement gratuit le jour du lancement pour tous les abonnés Game Pass.

Dans un post précédent, Redfall est un cocktail de shooter dynamique coopératif et de corporate design par les développeurs d’Arkane Studios. Les principales caractéristiques du projet sont un vaste monde ouvert, la liberté de résoudre des tâches de jeu spécifiques et la possibilité de passer ensemble en compagnie de plusieurs amis.

Bien qu’orienté gameplay, Redfall proposera également un scénario cohérent et des éléments narratifs. Les événements du tireur se produisent dans la ville de Redfall, située sur une petite île isolée. Jusqu’à récemment, cet endroit bouillonnait de vie, mais après une série d’événements mystérieux, la ville a été capturée par des suceurs de sang.

Utilisant des rituels spéciaux, les vampires ont éclipsé le soleil et asséché toutes les eaux à proximité, isolant Redfall du reste du monde. Maintenant, les monstres règnent ici la nuit et les cultistes fous descendent dans les rues pendant la journée, ce que vous seul pouvez combattre.