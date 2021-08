L’équipe Bloober rejette les rumeurs moyennes PS Plus

Sony PlayStation Now, Carte d'abonnement de 12 mois, Code jeu à télécharger, Compte Français

Douze mois d’abonnement à PS Now, Service de cloud gaming pour (re-)découvrir des centaines de titres PS4, PS3 et PS2 pour tous les goûts Code d’accès à un immense catalogue comprenant des exclusivités PlayStation, des hits, des jeux pour toute la famille et des nouveautés mensuelles Accès instantané depuis l’écran d’accueil de votre PS4 et via une application gratuite sur PC Windows, Accès complet à tous les modes multijoueur en ligne sans abonnement PS Plus requis Jeux à streamer sur PS4 et PC (connexion 5 Mo/s min.) ou à télécharger sur PS4, Sauvegardes sur le cloud en streaming pour passer de la console à votre PC et vice-versa Contenu : 1 Carte d'abonnement de 12 mois à PlayStation Now, 1 Code à télécharger, Compte France, Disponible également en 1 mois et 3 mois d’abonnement