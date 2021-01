L’équipe Bloober dévoile les exigences pour The Medium

Pouvez-vous voyager entre deux mondes sur vos ordinateurs? Vérifiez les exigences de The Medium pour le savoir.

Plus de deux mois après son lancement, la première exclusivité de la console Série X est au bord des bonbons. Mais le titre va également faire une apparition sur PC. Étant un jeu de nouvelle génération, sa section technique promet d’être à la hauteur. Votre équipe sera-t-elle prête pour cela? Voyons une liste très complète avec tous les Les exigences moyennes.

Les gars de Bloober Team ont profité du lancement d’une nouvelle bande-annonce de leur dernier travail, pour révéler quel ordinateur nous aurions dû en fonction de la qualité graphique souhaitée. Cette liste est assez complète, avec de nombreuses configurations possibles à considérer. Ayons des ennuis.

Comme vous pouvez le voir, le titre nécessitera un ordinateur assez puissant pour fonctionner assez décemment. Pour l’instant et sauf pour le minimum, la RAM nécessaire sera d’au moins 16 Go.

Si nous parlons de GPU, même en configuration moyenne, nous devons déjà avoir au moins une GTX 1660 Super ou AMD RX 5600 XT. Cela peut atteindre un 2060 Super ou un 5700 XT pour des graphismes élevés et un 2080 ou un RX 6800 pour l’Ultra. Et dans tous les cas sans dépasser 30 fps, donc pour atteindre les 60 souhaités la chose est compliquée.

De plus, c’est sans activer le ray tracing, donc si nous voulons l’utiliser, nous ne pouvons pas descendre d’un super 2060 ou d’un RX 6800 en qualité minimum et 30 fps. De là, avec le 3060 ou 3080.

Le processeur n’est pas non plus laissé pour compte, car un i5-6600k ou un Ryzen 5 ne nous servira qu’à jouer dans la plus basse qualité. Pour les autres configurations d’un Ryzen 7 3700 X ou d’un i7-9700 on ne descend pas.

Le support sera mis en vente le 28 janvier pour PC et Xbox Series X, disponible dès le premier jour pour le Game Pass des deux plates-formes. Une autre chose est que notre équipe peut le déplacer.

Allons-y!