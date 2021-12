L’équipe Batman a dit à Christopher Nolan qu’elle essayait de dominer la trilogie Dark Knight

Le Batman a beaucoup d’intérêt de la part des fans autour de sa prochaine sortie, mais sera-t-il aussi incroyable que les fans l’espèrent ? Nous le saurons bien assez tôt en mars, et jusque-là, le train de la hype continuera de bouger. Taquinant à quel point le film est excellent, le producteur Dylan Clark dit à Empire que le plan est que ce soit le meilleur Homme chauve-souris film encore.

Clark inclut notamment le Chevalier noir trilogie dans l’évaluation. C’est beaucoup dire, vu Le Chevalier Noir en particulier est largement considéré comme l’une des meilleures adaptations de bandes dessinées de tous les temps. Avec tout le respect que je dois au réalisateur Christopher Nolan, Clark lui avait même dit directement que leur objectif était de « battre » le Chevalier noir série pour devenir n°1 aux yeux des fans de Batman.

« J’ai dit ceci à Chris Nolan directement : ‘Écoutez, nous essayons d’être le meilleur Batman jamais créé, et nous allons essayer de vous battre.’ Mat [Reeves] est intéressé à pousser ce personnage dans ses profondeurs émotionnelles et à le secouer jusqu’à son cœur. »

Le Batman Le réalisateur Matt Reeves a également déclaré que la décision de situer l’histoire au début de la carrière de lutte contre le crime de Batman visait à rendre Bruce Wayne plus accessible. Reeves ne voulait pas ressasser l’histoire d’origine avec les parents de Bruce tués à nouveau à l’écran, cette fois avançant dans le temps juste assez pour surmonter cela tout en faisant face à beaucoup d’incertitude avec son nouveau rôle de super-héros. L’espoir est que les fans se connecteront avec Bruce avec et sans le Batsuit.

« Nous avons vu beaucoup de belles histoires sur Bruce Wayne témoin du meurtre de ses parents et essayant ensuite de trouver un moyen de faire face à cela en se perfectionnant dans Batman. Mais je voulais faire une histoire où il a déjà traversé les origines et ne sait pas encore vraiment exactement comment être Batman. C’est une histoire de la deuxième année. Et je voulais que vous vous connectiez à lui. Non seulement en tant que Bruce, mais en tant que Batman. «