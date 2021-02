L’équipe américaine de patinage artistique est décédée dans un accident d’avion il y a 60 ans. L’impact se perpétue

« Les Américains ont pu voir ces gens, comprendre ces athlètes … et quelques semaines plus tard, ils ont ouvert leurs journaux pour découvrir qu’ils avaient tous péri dans l’accident d’avion », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI.

« Ces personnes qui n’étaient probablement pas des noms familiers sont devenues des noms familiers à partir de ce week-end de compétition », at-elle ajouté. « Vous voyez les vraies personnes, vous voyez leurs personnalités. … Vous pouviez voir l’exubérance de ces jeunes. … C’était un gros problème. »

Le président de l’époque, John F. Kennedy, a évoqué la perte dans une déclaration de la Maison Blanche. Les médias ont largement couvert l’accident, évoquant le ciel bleu de Bruxelles ce jour-là et la cause inconnue, qui reste un mystère 60 ans plus tard.

‘Combler le vide de ce que nous avons perdu’

La mort de la patineuse de 16 ans Laurence Owen, connue sous le nom de «reine de la glace», était particulièrement importante, selon Reichert.

« (Laurence) était vraiment la plus brillante star américaine à l’issue de ces matchs », a-t-elle déclaré. « (Il y avait) de la place pour que Laurence soit la meilleure patineuse d’Amérique, mais peut-être aussi sur la scène mondiale. »

Une copie du numéro de Sports Illustrated que la patineuse Laurence Owen a couvert en février 1961 a été trouvée dans l’épave. Owen est mort à 16 ans dans l’accident avec 33 autres membres du contingent américain de patinage artistique. Stan Wayman / The LIFE Picture Collection via

Fleming a déclaré qu’elle connaissait les athlètes, qui étaient tous plus âgés qu’elle, dans l’avion. Les patineurs avaient entre 15 et 24 ans, selon Reichert. Pourtant, Fleming a dû intensifier et suivre leurs traces planantes.

« Ils avaient tellement de choses à faire pour eux, et ils étaient partis, et les entraîneurs étaient partis, donc cela nous a motivés à combler le vide de ce que nous avons perdu », a déclaré Fleming. « Nous nous souvenons encore de ces patineurs et de ce qu’ils ont apporté à notre sport. »

En rapport

Fleming était la seule athlète américaine à avoir remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Grenoble, en France, en 1968. À l’époque, elle était trop concentrée sur le patinage de son mieux pour penser à l’accident d’avion, a-t-elle déclaré, mais en regardant en arrière, elle a réalisé cela a rendu sa victoire particulièrement historique.

Peggy Fleming pose avec sa médaille d’or olympique en patinage artistique en février 1968.

«(C’était) comme, nous sommes revenus», se souvient-elle. « Je pense que cela a donné l’espoir à beaucoup de patineurs que nous pourrons reconstruire. »

Barbara Roles, qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1960, a ressenti le même appel et est revenue au patinage après avoir pris sa retraite pour fonder une famille, a déclaré Reichert. Elle a accueilli sa fille en juin 1961, selon le Chicago Tribune, et s’est classée première aux championnats américains de patinage artistique huit mois plus tard.

Transformer la douleur en perspectives

L’accident continue de motiver les jeunes patineurs grâce à un fonds commémoratif lancé par US Figure Skating, qui célèbre son centenaire cette année. Depuis sa création il y a 59 ans, le fonds a levé plus de 20 millions de dollars et facilité la carrière de grands noms comme Scott Hamilton, Adam Rippon et Kristi Yamaguchi.

Fleming, qui a reçu des patins et des cours grâce au fonds, est maintenant impliqué en tant que donateur.

« Nous continuons … à soutenir le fonds commémoratif parce que nous ne voulons pas que ce soit uniquement des gens riches qui font cela. Tout le monde devrait être autorisé à participer à son sport », a-t-elle déclaré.

L’impact du fonds commémoratif était même évident lors des championnats américains de patinage artistique 2021, organisés pendant la pandémie de coronavirus. Les découpages de photos de fans à la place de vrais participants en raison des restrictions du COVID-19 étaient disponibles à l’achat à l’avance et ont permis de collecter 50000 dollars pour le fonds, a déclaré Reichert.

Les découpages de fans aux championnats américains de patinage artistique en janvier 2021 à Las Vegas ont permis de collecter 50000 € pour le fonds commémoratif du vol Sabena 548. Tim Nwachukwu /

L’histoire de ceux qui sont morts sur le vol Sabena 548 se perpétue également, grâce à Fleming, à la station balnéaire de Broadmoor à Colorado Springs, une destination pour le sport et où de nombreuses victimes se sont entraînées. En 2018, elle a aidé à installer une plaque qui raconte l’histoire de l’accident sur le banc qui se trouve au même endroit que la patinoire du Broadmoor Skating Club, qui a été démolie en 1994.

« Il y a encore beaucoup de peine à perdre tous ces gens », a déclaré Fleming. « Il est toujours là. »