L’équipe Allods présente une nouvelle bande-annonce de Skyforge pour Nintendo Switch

Nous avons déjà la dernière bande-annonce de Skyforge disponible pour Nintendo Switch, ainsi que de nombreuses autres nouvelles passionnantes.

Notre console hybride bien-aimée n’a pas beaucoup de MMO à son actif, mais au moins un de plus sera bientôt ajouté à la liste. Après plusieurs années sur PlayStation 4, Xbox One et PC, le nouveau Bande-annonce Skyforge pour Nintendo Switch nous montre à quoi ressemblera le titre avec une partie de son gameplay. Voyons voir.

Allods Team et MY.GAMES ont déjà leur port multijoueur de masse prêt pour la petite machine de Nintendo. Pour fêter ça, ils ont posté un aperçu du gameplay tout en dévoilant également leur date de sortie et les différents programmes de réservation préparés pour l’occasion.

Ainsi, ceux qui le souhaitent peuvent se faire avec l’un des trois packs disponibles au choix: Start, Deluxe ou Ultimate. Tous nous permettront de commencer notre aventure deux jours avant le reste des mortels, en plus de nous donner diverses récompenses.

Le premier d’entre eux comprend 3 armes légendaires pour les classes Cryomancer, Paladin et Lightbinder, 14 jours d’abonnement Premium, 5 000 Argents et 75 000 Crédits. Le second déverrouille le personnage Berserker avec son arme légendaire et l’objet Callsign XN Wings. De plus, il porte le pass Premium à 30 jours et nous accorde 20 000 Argents et 100 000 Crédits.

Enfin, nous avons le plus grand des trois packs. Ceci, ajoute à ce qui précède la classe Gunner et encore son arme légendaire, l’objet Stormbringer TX-600 Glider, 60 jours de Premium, 40 000 Argents et 500 000 Crédits. Dans tous les cas, nous obtiendrons également le titre de joueur exclusif appelé Founder.

Ce MMO tant attendu pour l’hybride Nintendo ouvrira la semaine prochaine le 4 février. Si nous ne voulons pas obtenir l’un des lots mentionnés, il aura un prix irrésistible de zéro euro. C’est coupable, son téléchargement depuis la boutique numérique sera totalement gratuit car il est dans ses versions de PlayStation 4, Xbox One et PC. De plus, il ne sera pas nécessaire d’être abonné au service Switch Online, nous n’avons donc plus d’excuse.

Allons-y!