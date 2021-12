L’équipe à domicile avec Kevin James publie une nouvelle affiche

Plus tôt cette année, nous avons découvert qu’Adam Sandler et sa société de production (Bonne Madison) travaillaient sur un prochain film mettant en vedette Kevin James dans le rôle de l’entraîneur de la NFL Sean Payton. Le film, intitulé Équipe à domicile, sortira le 28 janvier 2022 sur Netflix.

Home Team suit l’histoire de L’entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton, et sa vie loin de la NFL pendant sa suspension d’un an en 2012. Le tristement célèbre scandale « Bountygate » a vu l’entraîneur partir pour la NFL mais pas pour le football. Pendant ce temps, il a entraîné l’équipe de football de sixième année de son fils. Le film met également en vedette Taylor Lautner (Crépuscule) joue également dans le film, ainsi que Rob Schneider.

Netflix a récemment publié une toute nouvelle bande-annonce pour le film et vous pouvez la regarder en cliquant sur le lien ci-dessous.

Kevin James n’est d’ailleurs pas étranger au sport ou aux films sportifs. Il est un grand fan des Mets, Jets et Knicks. Il a également joué dans Voici le boum, un film sur un enseignant devenu combattant de MMA essayant de sauver le travail d’un professeur de musique à l’école. James et Sandler étant de bons amis à l’écran comme à l’écran, il est logique que James décroche ce rôle. Après tout, Adam Sandler et Kevin James ont travaillé ensemble sur Les adultes 1 & 2, Hôtel Transylvanie 1-4, 50 premiers rendez-vous, Chuck et Larry et mon mari halloween pour n’en nommer que quelques-uns.

Non seulement nous avons une nouvelle bande-annonce pour ce film, mais nous avons également une toute nouvelle affiche montrant Kevin James dans le rôle de Sean Payton debout avec l’équipe de football de son fils le Guerriers Peewee. Voici un aperçu de la nouvelle affiche.

Pour ceux qui ne connaissent pas le scandale entourant Sean Payton et les Saints de la Nouvelle-Orléans, voici un petit aperçu de ce qui a fait suspendre l’entraîneur. Bountygate était un incident au cours duquel des membres des Saints ont été accusés d’avoir versé des primes ou des « primes » pour avoir blessé des joueurs de l’équipe adverse. La piscine aurait fonctionné depuis 2009 (l’année où les Saints ont remporté le super Bowl) à 2011. Le coordinateur défensif Gregg Williams a été suspendu indéfiniment, mais cette décision serait annulée l’année suivante. L’entraîneur-chef Sean Payton a été suspendu pour toute la saison 2012 de la NFL. Le directeur général Mickey Loomis a été suspendu pour les huit premiers matchs de la saison 2012. L’entraîneur-chef adjoint Joe Vitt a été suspendu pour les six premiers matchs de la saison 2012. L’organisation des Saints a été pénalisée d’une amende de 500 000 € et contrainte de renoncer à ses sélections de deuxième tour au repêchage en 2012 et 2013.





Bien qu’il s’agisse d’un incident assez grave, j’imagine que l’équipe de superstars de Happy Madison et Kevin James apportera une certaine légèreté à l’histoire d’une manière ou d’une autre. Le film sortira sur Neflix le 28 janvier, nous devrons donc attendre et voir par nous-mêmes. Que pensez-vous du casting et du film ? Est-ce que ça va être un Netflix hit tu dois regarder?





