L’équipage spatial civil d’Inspiration4 est submergé de joie à l’idée de lancer une fusée SpaceX cette année

Les membres de l’équipage de la mission Inspiration4 (de gauche à droite) Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor et Chris Sembroski posent au Kennedy Space Center en Floride le lundi 29 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX

Il est prudent de dire que les astronautes civils qui voleront dans l’espace à bord d’un SpaceX Crew Dragon sont vraiment, vraiment excités pour leur prochain voyage autour de la Terre.

Inspiration4 – une mission entièrement civile SpaceX devrait être lancée au plus tôt le 15 septembre et sera la première mission orbitale avec équipage entièrement privé de l’histoire. Mardi 30 mars, la mission a annoncé les deux dernières recrues pour le vol de quatre personnes.

Les deux nouveaux venus sont Christopher Sembroski, employé de Lockheed Martin et vétéran de l’US Air Force, et Sian Proctor, géologue, astronaute analogique et artiste qui est professeur de science planétaire au South Mountain Community College en Arizona. Lors d’une conférence de presse annonçant les deux ajouts, l’équipage n’a pas pu cacher son enthousiasme.

«C’était le meilleur moment… j’ai eu le ‘oui’ ‘, a déclaré Proctor à propos de l’appel qu’elle avait gagné,’ ‘et c’est ce moment’ oui ‘qui change ma vie… c’est quelque chose que j’ai voulu toute ma vie et je’ Je suis si reconnaissante et si heureuse d’être ici et je me sens si chanceuse que je vais dans l’espace avec ces gens autour de moi. « Elle a ajouté que recevoir l’appel ressemblait à la scène de » Harry Potter et la pierre du sorcier « (Arthur A. Levine Books, 1998) « quand il découvre qu’il va devenir un sorcier. »

En rapport: Crew Dragon de SpaceX obtient la fenêtre ultime pour Inspiration4

Inspiration4 devrait emmener quatre passagers autour de la Terre plusieurs fois au cours de trois jours. L’équipage volera à bord d’un SpaceX Dragon d’équipage un vaisseau spatial spécialement équipé d’une petite fenêtre d’observation en coupole juste pour cette mission. L’entrepreneur technologique milliardaire Jared Isaacman, qui a affrété le vol vers l’orbite terrestre avec SpaceX, servira de commandant pour la mission et sera rejoint sur le vol par Hayley Arceneaux, survivante du cancer des os de l’enfance et assistante médicale .

La mission comporte quatre piliers représentant les quatre sièges à bord. Isaacman représente le pilier «leadership» et Arceneaux représente le pilier «espoir». Proctor se joindra à l’équipage représentant le pilier de la mission «prospérité» après avoir remporté un concours public jugé indépendamment qui a attiré une grande variété de candidats et Sembroski se joindra à l’équipe dans le cadre du pilier «générosité» après avoir aidé la campagne à lever des fonds pour St Hôpital de recherche pour enfants Jude. Depuis son annonce en février, la campagne de la mission Inspiration4 a permis de collecter environ 113 millions de dollars, selon une déclaration .

Au cours de la conférence de presse d’aujourd’hui, les yeux de l’équipage se sont illuminés d’excitation alors qu’ils partageaient leurs réflexions sur leur choix pour la mission. Ils ont également discuté de ce qu’ils attendent avec impatience du vol, qui devrait décoller du centre spatial Kennedy de la NASA au plus tôt le 15 septembre 2021.

« J’espère vraiment qu’une fois que je serai là-haut [in space], en soutenant notre équipage en tant que spécialiste de mission, que je puisse expérimenter ce que c’est que de regarder en arrière sur Terre et de voir notre belle boule bleue assise là sans lignes, sans murs, et de réaliser les opportunités incroyables que nous avons si nous continuons simplement faire preuve de gentillesse les uns envers les autres, tendre la main et être généreux avec nos talents », a déclaré Sembroski.

En rapport: Un aperçu des coulisses de la capsule Crew Dragon de SpaceX (photos)

Proctor a partagé l’enthousiasme de Sembroski à propos de la vision de la Terre depuis l’espace: « Etre dans la capsule Dragon et avec la coupole regardant la Terre en arrière et être capable de voir toutes les caractéristiques géologiques et de pouvoir décrire ce que je vois; les reliefs et les océans et notre atmosphère mince », a déclaré Proctor à 45secondes.fr lors de la conférence de presse.

« En tant que scientifique devenue artiste », a-t-elle ajouté, « je me sens dans la position idéale pour fusionner ces deux choses ensemble et partager ce message d’espoir et d’inspiration au monde. Je ne peux rien penser de mieux. … L’un de mes objectifs est d’utiliser mon espace pour inspirer ceux qui sont à ma portée et au-delà. «

Arceneaux, qui a été choisi pour la mission en février , a fait écho à l’enthousiasme de ses nouveaux coéquipiers, partageant que « c’est un honneur incroyable de faire partie de cette inspiration pour les missions. Je suis tellement excité par le travail incroyable que nous allons pouvoir faire. Et tant que nous avons un une aventure vraiment amusante devant nous, je sais que nous allons faire un travail incroyable ici sur Terre. «

«Nous faisons ce premier pas vers la réalisation de la vision de SpaceX… qui est que le monde est un endroit plus fondamentalement intéressant où tout le monde peut aller et voyager parmi les étoiles», a déclaré Isaacman à propos de la mission à venir et de l’équipage nouvellement annoncé. «Nous avons promis à l’équipage de représenter certaines des meilleures qualités humanitaires illustrant nos idéaux de mission de leadership, d’espoir, de prospérité et de générosité. Et je suis heureux d’annoncer que nous avons atteint cet objectif.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.