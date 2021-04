L’équipage du Soyouz MS-18 débarque en station 60 ans après le premier vol spatial habité

Vendredi 9 avril, un équipage de trois personnes s’est embarqué pour la Station spatiale internationale, lançant à seulement trois jours du 60e anniversaire du premier vol spatial habité.

Les cosmonautes Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrovnik de la société spatiale russe Roscosmos et l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei ont décollé à bord du vaisseau spatial russe Soyouz MS-18 pour un rendez-vous de trois heures sur deux orbites avec la station spatiale. Le Soyouz a pris son envol à 3 h 42 HAE (7 h 42 GMT ou 12 h 42 heure locale) depuis le site 31/6 du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, près de l’endroit où le cosmonaute Youri Gagarine est entré dans l’histoire en devenant la première personne à voler dans l’espace sur 12 avril 1961.

Pour honorer cet anniversaire, le vaisseau spatial Soyouz MS-18 a été baptisé «Yu.A. Gagarin» et portait le nom sur son isolation extérieure.

Infographie: Comment le premier vol spatial habité a fonctionné

Le vaisseau spatial russe Soyouz MS-18, le «Yu.A. Gagarin», est lancé pour la Station spatiale internationale à partir du site 31/6 du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, le 9 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls)

« C’est un grand honneur pour nous de voler et de célébrer l’anniversaire du premier vol dans l’espace », a déclaré Novitskiy jeudi 8 avril, s’adressant à la commission d’État russe qui a approuvé le lancement de l’équipage.

« Pour moi », a ajouté Dubrovnik, « c’est un honneur particulier d’avoir mon premier vol à une date aussi importante alors que nous célébrons le 60e anniversaire du premier vol dans l’espace. »

Le fait que l’équipage comprenait un Américain a souligné l’une des principales avancées réalisées depuis la mission Vostok sur une orbite de Gagarine, a déclaré Vande Hei.

« Bien sûr, lorsque nous avons commencé, nous étions en compétition les uns avec les autres et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons connu un tel succès au début des vols spatiaux habités », a-t-il déclaré. «Au fil du temps, nous avons réalisé qu’en travaillant ensemble, nous pouvions accomplir encore plus, et cela se poursuit aujourd’hui, et j’espère que cela se poursuivra dans le futur.

À l’heure actuelle, Vande Hei est le dernier astronaute américain à voler sur un Soyouz russe, après 26 ans de missions conjointes. La place de Vande Hei dans la mission Soyouz MS-18 est le résultat d’un troc entre la NASA, la société américaine de services spatiaux Axiom Space et Roscosmos.

On s’attend à ce que les vols conjoints reprennent une fois qu’un accord pourra être conclu pour que les cosmonautes russes volent sur des véhicules d’équipage commerciaux américains, y compris le Crew Dragon de SpaceX et le vaisseau spatial Starliner de Boeing, mais on ne sait pas encore quand cela se produira.

Novitskiy, Doubrov et Vande Hei devraient arriver vendredi à la station spatiale à 7 h 07 HAE (11 h 07 GMT), amarrant leur Soyouz au module russe Rassvet. Leur arrivée augmentera brièvement l’effectif du laboratoire en orbite à 10 membres d’équipage, dont le commandant de l’expédition 64 Sergey Ryzhikov de Roscosmos et les ingénieurs de vol Sergey Kud-Sverchkov également de Roscosmos, les astronautes de la NASA Kate Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker et Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA).

Le vaisseau spatial Soyouz: épine dorsale du programme spatial russe

Le commandant du Soyouz MS-18 Oleg Novitskiy (en bas) et les ingénieurs de vol Mark Vande Hei (au centre) et Piotr Dubrovnik agitent la vague de la rampe de lancement avant de monter à bord de leur vaisseau spatial au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan le 9 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls)

Ryzhikov, Kud-Sverchkov et Rubins doivent retourner sur Terre à bord du Soyouz MS-17 le 16 avril, commençant l’expédition 65 à bord de la station.

Hopkins, Glover, Walker et Noguchi doivent partir à bord du Crew Dragon « Resilience » de SpaceX le 28 avril, six jours après l’arrivée du Crew-2 de SpaceX sur le Dragon « Endeavour », qui transportera les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur , Thomas Pesquet avec l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’astronaute de la JAXA Aki Hoshide.

Novitskiy, Doubrov et Vande Hei devraient rester à bord de la station spatiale au moins jusqu’en octobre. Le séjour de Doubrov et Vande Hei peut être prolongé jusqu’à un an selon que la Russie poursuit son projet de lancer un cinéaste russe et une actrice en mission de court séjour pour filmer un film à bord de la station spatiale en septembre. Si l’équipe de tournage se lance, elle reviendra sur Terre avec Novitskiy, remplissant les sièges de Dubrovnik et de Vande Hei à bord du Soyouz MS-18.

« Pour moi, c’est juste une opportunité pour une nouvelle expérience de vie », a déclaré Vande Hei en mars lorsque la perspective d’un séjour plus long est devenue publique pour la première fois. « Je n’ai jamais été dans l’espace depuis plus de six mois environ, donc si quelqu’un me dit que je dois rester dans l’espace pendant un an, je vais découvrir ce que ça fait. Je suis vraiment enthousiaste. »

Le patch de mission de l’équipage du Soyouz MS-18. (Crédit d’image: Roscosmos / spacepatches.nl)

Au cours de leurs six premiers mois ensemble dans l’espace, Novitskiy, Doubrov et Vande Hei devraient aider à réaliser plus de 260 expériences, dont plus de 40 pour la première fois au cours de l’Expédition 65. Tous les trois devraient également effectuer des sorties dans l’espace dans le but de étendre les capacités de la station spatiale.

Vande Hei peut aider à l’installation de nouveaux panneaux solaires pour augmenter l’alimentation électrique disponible pour les activités commerciales étendues sur le complexe orbital. Novitskiy et Doubrov doivent se préparer et commencer l’intégration d’un nouveau module de laboratoire polyvalent russe, «Nauka», dont le lancement est prévu en juillet.

Le lancement du Soyouz MS-18 marque la troisième mission de Novitskiy vers la station spatiale, la deuxième de Vande Hei et la première de Dubrovnik.

Ancien pilote de l’armée de l’air russe, âgé de 49 ans, Novitskiy a précédemment été membre des équipages de l’Expédition 33/34 et de l’Expédition 50/51 en 2012 et 2017, respectivement, enregistrant 340 jours dans l’espace.

Dubrovnik, 43 ans, travaillait comme ingénieur logiciel lorsqu’il a été sélectionné pour se former en tant que cosmonaute en 2012.

Vande Hei, 54 ans, était auparavant membre de l’équipage de l’Expédition 53/54 de la station spatiale en 2017. Colonel à la retraite de l’armée américaine, il a déjà enregistré 168 jours dans l’espace, dont 26 heures et 42 minutes sur quatre sorties dans l’espace.

Soyouz MS-18 « Yu.A. Gagarine » est le 64ème vaisseau spatial russe Soyouz à être lancé pour la Station spatiale internationale depuis 2000 et le 147ème à voler depuis 1967.

Suivre collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.