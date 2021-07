L’équipage derrière l’équipage revient dans la bande-annonce de la saison 2 de Star Trek: Lower Decks

Lors de leur panel SDCC at Home, Paramount a dévoilé une bande-annonce pour la deuxième saison de la série animée, Star Trek : ponts inférieurs.

Si la Star Trek : Prodige la bande-annonce ne vous suffisait pas, alors vous serez heureux de vous régaler de notre premier aperçu de la deuxième saison de Ponts inférieurs!

Développée par Mike McMahan, lauréat d’un Emmy Award (« Rick et Morty », « Solar Opposites »), la deuxième saison de STAR TREK : LOWER DECKS est plus grande, plus drôle et Star Trekkier que jamais. Les fans peuvent s’attendre à ce que d’étranges nouveaux (et familiers) extraterrestres défient les équipages de l’USS Cerritos et de l’USS Titan. Pour Mariner, Tendi, Rutherford et Boimler, l’aventure animée ne fait que commencer.

En plus des Lower Deckers, les personnages de Starfleet qui composent l’équipage de pont de l’USS Cerritos incluent le capitaine Carol Freeman, exprimé par Dawnn Lewis, le commandant Jack Ransom, exprimé par Jerry O’Connell, et le docteur T’Ana, exprimé par Gillian Vigman.