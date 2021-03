L’équipage de Valoria 2 se tourne vers le «  côté obscur  », transformant HI-SEAS en Horror-SEAS – Rapport du commandant: sol 10

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation ( HAUTE MER ), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission Valoria 2 de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights .

Rapport du commandant de la mission Valoria 2 Mars à HI-SEAS

Sol 10 (13 février 2021)

« L’un de vous devra suffoquer dans le sas! » Ce sont des mots que je ne m’attendais certainement pas à dire à mon équipage. Pourtant, ce moment historique s’est produit hier. Heureusement, c’était pour un faux documentaire que mon équipe a décidé de filmer à l’habitat HI-SEAS, pas un vrai ordre de ma part en tant que Mission Valoria 2 le commandant. L’étouffement simulé a alors eu lieu dans la journée d’aujourd’hui.

Mon équipe Valoria 2 est en train de filmer ce faux documentaire assez extrême dans le cadre d’un « œuf de Pâques » qu’ils prévoient de laisser pour les futurs équipages. L’œuf de Pâques est une tradition que j’ai commencée il y a près de trois ans lorsque je suis devenu le directeur de HAUTE MER . J’ai encouragé les équipages à laisser quelque chose comme un héritage derrière HI-SEAS. Ce devrait être quelque chose d’utile et / ou de divertissant qui capture l’essence de chaque mission.

Les membres d’équipage de la mission Valoria 2 filmant une partie du film d’horreur HI-SEAS, ils se préparent pour un «œuf de Pâques» pour les futurs équipages. (Crédit d’image: Chris Jackson)

Cette tradition a commencé lorsque le propriétaire de HI-SEAS, Henk Rogers, a trouvé une petite clé USB laissée dans une grotte de lave près de HI-SEAS. Il contenait un message d’un équipage de HI-SEAS il y a plusieurs années. Lui et son équipe ont ensuite laissé leur propre message à l’intérieur. Plus tard, j’ai trouvé la clé USB et j’ai décidé que je voulais qu’elle devienne quelque chose que tous les équipages se transmettent les uns aux autres. Au début, chaque équipage n’enregistrait qu’une courte vidéo ou deux avec quelques leçons apprises et des conseils pour les futurs équipages. Ensuite, le contenu de cette clé USB a augmenté de façon exponentielle avec chaque équipe suivante, et j’ai dû remplacer rapidement la clé USB par une carte SD beaucoup plus élevée.

Maintenant, la carte SD a tout, des aliments lyophilisés recettes de cuisine aux instructions pour prendre une douche au seau de cinq secondes dans nos MEMEs liés à la mission spatiale aux vidéos qui capturent l’essence de chaque mission à HI-SEAS. Certains dossiers sur la carte SD contiennent également des vidéos bonus secrètes de moi en train de rire. Disons simplement que j’ai un rire assez distinct et fort que plusieurs équipages ont décidé de capturer secrètement. Parfois, les membres d’équipage me filment sournoisement en train de rire pendant qu’ils me montrent leurs drôles de MEME. D’autres fois, ils me montraient des vidéos de moi en train de rire et me filmaient en riant de moi en riant. Il y a actuellement une douzaine de vidéos de «rire» de moi en train de rire de moi en riant de moi en riant, et ainsi de suite.

L’officier Rilee Kaliher effectuant des études géologiques sur les roches volcaniques qu’elle a collectées lors d’un Marswalk. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Les vidéos spécifiques à la mission sont mes parties préférées de la carte SD de l’oeuf de Pâques. La plupart des équipes choisissent un thème de culture pop pour leur vidéo en fonction des films que nous avons regardés et de la musique que nous avons écoutée pendant notre mission. Des exemples de ces thèmes incluent des vidéos inspirées de « The Matrix », « gardiens de la Galaxie « et » The Office « . De nombreux équipages ont également repris des chansons, les réécrivant en chansons basées sur nos expériences missionnaires, telles que » Dancing in the Moon Hab « (de » Dancing in the Moonlight « de Toploader), » A Whole New Crew » (extrait de « A Whole New World » dans le film « Aladdin » de Disney) et « Swiss Miss … The Anthem » (de « Good Riddance » de Green Day). L’ensemble de l’équipe chanterait et enregistrerait ces reprises de chansons analogiques martiennes et lunaires.

Les membres d’équipage de Valoria 2 progressent rapidement avec leur entraînement en équilibre. Ici, ils sont en position «repliée». (Crédit d’image: Paul Tomko)

Actuellement, l’œuf de Pâques est un trésor de souvenirs, de conseils utiles, de défis pour chaque équipage et de divertissements sans fin pour quiconque est capable de le trouver. Les équipages ont progressivement amélioré ce qu’était l’œuf de Pâques en soi. Il est passé d’une clé USB à une carte SD dans une petite boîte Tupperware (pour le protéger) jusqu’à être un grand contenant blanc avec une «poudre de lait de coco»? étiquette et un certain nombre d’objets mystérieux à l’intérieur. Les équipages ajoutent des rovers LEGO au kit, ainsi que des produits cosmétiques indésirables, des friandises lyophilisées supplémentaires qu’ils avaient laissées et des indices pour trouver plus d’oeufs de Pâques cachés autour de l’habitat HI-SEAS.

Au cours des derniers jours, l’équipage de Valoria 2 a à la fois trouvé ce célèbre œuf de Pâques et a consacré son temps personnel gratuit en mission à préparer un contenu plutôt épique pour la carte SD de l’œuf. Sans trop en dire pour les futurs équipages, la principale caractéristique de leur contribution à l’oeuf de Pâques est le faux documentaire susmentionné. L’équipage a choisi de me taquiner sur les différentes règles que j’ai mises en place chez HI-SEAS pour l’analogue lunaire et Missions martiennes que je cours ici. Ils ont donc tourné essentiellement un film d’horreur axé sur ce que je ferais si les équipes ne suivaient pas mes directives et mes instructions.

Une combinaison de légumes verts fraîchement cultivés par les membres d’équipage de Valoria 2 et d’aliments lyophilisés cuits pour le dîner. (Crédit d’image: Paul Tomko)

C’est pourquoi un membre d’équipage a fini par simuler sa mort dans le sas, tandis que d’autres ont rencontré leur disparition simulée de différentes manières horribles en analogique. Mars . Les futurs équipages devront non seulement s’efforcer de trouver l’œuf de Pâques, mais aussi «remonter la barre» de l’équipage de Valoria 2. Filmer le faux documentaire a été très amusant pour nous tous, même si je les ai avertis qu’ils me forçaient à libérer le pire en moi pour entrer pleinement dans le personnage. Avec un rire menaçant, j’ai plaisanté en disant que je ne pourrais peut-être pas revenir à mon état normal et que le film n’était peut-être pas un faux documentaire après tout.

Le commandant Musilova signe son accord en essayant de ne pas succomber au côté obscur. L’équipage m’a donné trop d’inspiration pour savoir à quel point il serait agréable pour une version diabolique de moi de transformer HI-SEAS en Horror-SEAS;).

