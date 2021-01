L’équipage de Valoria 1 se bat pour survivre à la nuit – Rapport du commandant: sol 8

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation ( HAUTE MER ), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle commande la mission de deux semaines Valoria 1 et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights .

Rapport du commandant de la mission Mars Valoria 1 à HI-SEAS

Coup. Fracasser. Rabat. Encore et encore. Ce sont les bruits qui ont réveillé tout l’équipage au milieu de la nuit dernière. La tempête qui hurlait hors de notre analogique Habitat martien atteint soudainement de nouveaux niveaux. Lorsque les vents ressemblant à un ouragan ont commencé à frapper notre petit dôme, tout ce qui pouvait claquer et cliqueter a commencé à battre et à cliqueter. À 3 heures du matin, je me suis retrouvé debout devant nos six petites portes de chambre, prêt à évacuer l’équipage dans notre abri anti-tempête.

L’abri tempête est un conteneur attaché à l’habitat HI-SEAS. Nous l’appelons normalement la baie d’ingénierie, car c’est là que nous effectuons la plupart de nos travaux d’ingénierie et de maintenance. Nous gardons également nos combinaisons spatiales analogiques et nous y habillons pour nos Marswalks. Lors d’une urgence, il peut servir d’abri à l’équipage, car il peut résister tempêtes extrêmes . Il contient également un stock de nourriture et d’autres matériaux nécessaires pour les scénarios extrêmes.

Tout l’habitat tremblant autour de moi, j’ai commencé à évaluer chaque partie de la structure pour m’assurer que tout allait bien et que l’équipage était en sécurité. Ce n’est pas la première fois que je subis une telle tempête en mission. Je savais que l’habitat pouvait le supporter, mais je voulais être sûr. Heureusement, il n’y a eu aucun dommage dans l’habitat, alors je me suis rendormi. Cependant, les bruits forts ont continué toute la nuit et je prévoyais que tout l’équipage serait privé de sommeil le matin.

L’agent de communication scientifique Hillary Coe et l’officier des opérations Karin Metzgar travaillent dans l’habitat HI-SEAS froid et sombre en mode basse consommation. (Crédit d’image: Hillary Coe)

Même si nous étions tous un peu grognons ce matin, nous avons tout de même préparé une fournée optimiste et chaude de flocons d’avoine pour le petit-déjeuner. Il visait à la fois à nous remonter le moral et à nous donner l’espoir d’un meilleur temps plus tard dans la journée. Avec le recul, je souris maintenant de notre naïveté. Cette énorme tempête de poussière à l’extérieur ne prévoyait pas de se déplacer de sitôt. Non seulement la tempête a ruiné nos plans pour aller sur la deuxième grotte de lave Marswalk de cette mission aujourd’hui, elle nous a également forcés à passer en mode basse consommation.

L’habitat fonctionne principalement à l’énergie solaire, qui est stockée dans des batteries à l’intérieur de l’habitat. Ces batteries ne peuvent pas se charger complètement par mauvais temps, ce qui signifie que l’équipage doit exister sur Mars avec l’énergie qui reste dans les batteries jusqu’à ce que le temps se dissipe. Pour économiser de l’énergie, l’équipage débranche normalement tous les appareils qui ne sont pas absolument nécessaires à notre survie, et nous passons en mode dit basse consommation. Nous ne maintenons nos systèmes de chauffage, d’évacuation du CO2 et de communication en marche que dans les situations les plus difficiles. Même dans ce cas, nous réduisons généralement notre chaleur à moins de 60 degrés Fahrenheit (15 degrés Celsius) si nécessaire.

Le commandant Dr. Michaela Musilova forme des membres d’équipage à la géologie et à la volcanologie lors d’un Marswalk. (Crédit d’image: Hillary Coe)

Une blague courante avec les équipages précédents est que nous voulons avoir 70% de la charge complète de nos batteries à 19 heures, ou «70by7» comme nous le disons les astronautes analogiques. Si notre charge est inférieure à 70%, nous devons alors commencer à passer en mode basse consommation pour survivre la nuit. Personne ne veut se réveiller sans électricité, suivi de procédures d’urgence pour allumer une alimentation de secours jusqu’à le soleil rechargera à nouveau les batteries. La solution de sauvegarde est un générateur. Dans le pire des cas, nous devons faire un Marswalk pour l’activer. Ce n’est pas bon pour l’environnement et il est risqué de faire un Marswalk par mauvais temps, nous n’avons donc recours à cette mesure que si nous n’avons pas le choix.

Malheureusement, aujourd’hui, nous n’avons culminé qu’à 40% de la puissance maximale de la batterie, puis nos batteries ont continué à se décharger. À l’heure du déjeuner, nous savions que nous devions passer en mode ultra-basse consommation. Cela signifie essentiellement ne manger que des aliments froids et travailler dans l’obscurité et le froid. Nous avons été très reconnaissants que l’officier du génie Kevin Pratt ait préparé un gros lot de pain la veille, afin que nous puissions au moins le manger avec de l’avoine froide et de la compote de pommes réhydratée du petit-déjeuner. Dans l’après-midi, l’équipage a décidé de compenser les températures froides de l’habitat par un surexercice. Nous avons certainement augmenté la température de l’habitat d’un degré entier grâce à nos séances d’entraînement!

Alors que nous, les humains, pouvions faire des sacrifices pour survivre en mode basse consommation, d’autres formes de vie de notre mission ne pouvaient pas le faire. Je parle des semis de laitue que nous essayons de cultiver dans un système hydroponique LettuceGrow à l’habitat. Pour économiser l’énergie, nous avons dû éteindre l’éclairage de sa mini serre et ses systèmes de pompe à eau. Au lieu de cela, nous avons déplacé «l’arbre» ​​de LettuceGrow vers la fenêtre pour que les plantes puissent avoir de la lumière, et nous avons dû arroser les plantes manuellement pour les maintenir en vie.

L ‘«arbre» ​​hydroponique LettuceGrow a dû être mis hors tension pendant les tempêtes à HI-SEAS et a été déplacé à la place vers une fenêtre pour sauver les plantes. (Crédit d’image: Hillary Coe)

Au lieu de « 70by7 », nous sommes arrivés à 31% à 19 heures aujourd’hui. Clairement, nous n’allions pas durer la nuit avec ce petit pouvoir. Kevin et moi avons donc dû faire une marche d’urgence vers notre générateur de secours pour l’allumer. L’officier d’ingénierie Michael Barton nous a aidés depuis l’intérieur de la baie d’ingénierie pour basculer entre l’énergie solaire et le générateur. Le reste de l’équipage nous a recouverts de sacs en plastique pour éviter que les combinaisons spatiales ne soient endommagées par la tempête. Ils n’étaient pas faits pour promenades dans l’espace dans ce genre de temps.

Nos efforts ont cependant été vains. Le générateur avait une batterie défectueuse, nous n’avons donc pas pu le démarrer. Nous avons donc dû envoyer un message à l’équipe de soutien à la mission sur Terre pour qu’elle nous envoie des drones depuis une station martienne proche pour demander de l’aide (alias les ingénieurs de l’équipe HI-SEAS). Pendant que nous attendions de l’aide, nous avons préparé suffisamment de soupe pour nous tenir pendant deux jours avec notre énergie restante au cas où nous aurions une panne d’électricité demain.

Une capsule temporelle « Lava Library » de l’Arch Mission Foundation a été enterrée dans une grotte de lave lors d’un Marswalk. (Crédit d’image: Hillary Coe)

Blottis ensemble, en sirotant une soupe, nous nous sommes souvenus de la première exploration de la grotte de lave Marswalk que nous avons menée hier. C’était notre première sortie dans l’espace entièrement féminine. J’ai continué à former les officiers Hillary Coe, MaryLiz Bender et Karin Metzgar en géologie et volcanologie alors que nous nous rendions au système de tubes de lave de Caradhras. Les tubes de lave sont des tunnels de lave et des grottes qui se forment lors des éruptions volcaniques. Hillary et MaryLiz ont enterré une capsule temporelle « Lava Library » dans le tube de lave. Il s’agit d’un disque indestructible Arch Mission Foundation contenant des pensées de penseurs modernes et de notre propre équipe. Écrit comme un disque d’or du Voyager que les futurs êtres pourront découvrir, nous espérons que cela fournira une fenêtre sur ce à quoi les Terriens pensaient juste avant de sauter définitivement de la planète pour la première fois.

Le commandant Musilova signe, en espérant que nous passerons la nuit sans coupure de courant, mais prêt à faire ce qu’il faut pour poursuivre notre mission sur Mars.

