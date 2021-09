L’équipage de SpaceX Inspiration4 revient sur Terre lors de l’amerrissage de l’océan Atlantique

Quatre touristes spatiaux ont terminé en toute sécurité leur voyage pionnier en orbite samedi avec un amerrissage dans l’Atlantique au large des côtes de la Floride.

Leur capsule SpaceX a été parachutée dans l’océan juste avant le coucher du soleil, non loin de l’endroit où leur vol affrété a commencé trois jours plus tôt.

L’équipage entièrement amateur a été le premier à faire le tour du monde sans astronaute professionnel.

Le milliardaire qui a payé des millions non divulgués pour le voyage et ses trois invités voulaient montrer que les gens ordinaires pouvaient se mettre en orbite par eux-mêmes, et le fondateur de SpaceX, Elon Musk, les a pris comme les premiers touristes à monter sur des fusées de l’entreprise.

« Votre mission a montré au monde que l’espace est pour nous tous », a déclaré SpaceX Mission Control.

« C’était un sacré voyage pour nous … je ne fais que commencer », a répondu le sponsor du voyage Jared Isaacman, faisant référence à d’autres vols privés à l’horizon.

La capsule Dragon entièrement automatisée de SpaceX a atteint une altitude inhabituellement élevée de 363 miles (585 kilomètres) après le décollage de mercredi soir. Dépassant la Station spatiale internationale de 160 kilomètres, les passagers ont savouré des vues de la Terre à travers une grande fenêtre en forme de bulle ajoutée au sommet de la capsule.

Les quatre hommes ont traversé l’atmosphère tôt samedi soir, les premiers voyageurs de l’espace à terminer leur vol dans l’Atlantique depuis Apollo 9 en 1969. Les deux précédents amerrissages de l’équipage de SpaceX – transportant des astronautes pour la NASA – étaient dans le golfe du Mexique.

En quelques minutes, une paire de bateaux SpaceX s’est arrêtée à côté de la capsule flottante. Il a été hissé sur le navire de récupération où les quatre devaient subir des contrôles médicaux avant de se rendre au Kennedy Space Center en hélicoptère pour se retrouver avec leurs familles.

Cette fois, la NASA n’était guère plus qu’un spectateur encourageant, son seul lien étant la rampe de lancement Kennedy autrefois utilisée pour les tirs lunaires d’Apollo et les équipages de la navette, mais maintenant louée par SpaceX.

Isaacman, 38 ans, entrepreneur et pilote accompli, visait à amasser 200 millions de dollars pour le St. Jude Children’s Research Hospital. En faisant lui-même un don de 100 millions de dollars, il a organisé une loterie pour l’un des quatre sièges. Il a également organisé un concours pour les clients de son entreprise de traitement des paiements d’Allentown, en Pennsylvanie, Shift4 Payments.

Hayley Arceneaux, 29 ans, assistante médicale de St. Jude qui a été soignée à l’hôpital de Memphis, Tennessee il y a près de deux décennies pour un cancer des os, et les gagnants du concours Chris Sembroski, 42 ans, ingénieur de données à Everett, Washington, l’ont rejoint sur le vol. et Sian Proctor, 51 ans, éducatrice, scientifique et artiste d’un collège communautaire de Tempe, en Arizona.

Hayley Arceneaux, 29 ans, Chris Sembroski, 41 ans, Jared Isaacman, 38 ans, et le Dr Sian Proctor, 51 ans, sont allés dans l’espace pour une orbite de trois jours dans une capsule SpaceX. AUJOURD’HUI

Étrangers jusqu’en mars, ils ont passé six mois à s’entraîner et à se préparer aux urgences potentielles pendant le vol, baptisé Inspiration4. Presque tout semblait bien se passer, leur laissant le temps de discuter avec les patients de St. Jude, d’effectuer des tests médicaux sur eux-mêmes, de sonner la cloche de clôture de la Bourse de New York et de faire du dessin et du ukulélé.

Arceneaux, la plus jeune Américaine dans l’espace et la première à porter une prothèse, a assuré à ses patients : « J’étais une petite fille qui suivait un traitement contre le cancer comme beaucoup d’entre vous, et si je peux le faire, vous pouvez le faire. »

Ils ont également reçu des appels de Tom Cruise, intéressé par son propre vol SpaceX vers la station spatiale pour le tournage, et du groupe de rock U2’s Bono.

Même leur carte de l’espace n’était pas typique : pizzas froides et sandwichs, mais aussi pâtes bolognaise et agneau méditerranéen.

Avant de commencer la descente, Sembroski était si calme qu’il a été vu dans la capsule en train de regarder le film de 1987 de Mel Brooks « Spaceballs » sur sa tablette.

Près de 600 personnes ont atteint l’espace – un tableau de bord qui a commencé il y a 60 ans et devrait bientôt monter en flèche à mesure que le tourisme spatial se réchauffe.

Benji Reed, un directeur de SpaceX, prévoit jusqu’à six vols privés par an, pris en sandwich entre les lancements d’astronautes pour la NASA. Quatre vols SpaceX sont déjà réservés pour transporter des clients payants vers la station spatiale, accompagnés d’anciens astronautes de la NASA. Le premier est prévu pour le début de l’année prochaine avec trois hommes d’affaires payant 55 millions de dollars chacun. La Russie prévoit également de recruter un acteur et réalisateur pour le tournage le mois prochain et un magnat japonais en décembre.

Les clients intéressés par les voyages spatiaux rapides se tournent vers Virgin Galactic de Richard Branson et Blue Origin de Jeff Bezos. Les deux ont conduit leurs propres fusées aux confins de l’espace en juillet pour stimuler la vente de billets ; leurs vols duraient de 10 à 15 minutes.

En rapport: