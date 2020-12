Lequel choisiriez-vous? Ce Noël, vous ne pouvez en prendre qu’un

Cette année, 45secondes.fr a remplacé les paysages glacés de Laponie par les paysages plus chauds mais tout aussi glacés de Serra da Estrela pour une autre vidéo spéciale de Noël.

Après l’Alpine A110 en 2018 et la Porsche Panemera en 2019, l’Audi S4 et la Jaguar F-Type ont été choisies par notre équipe pour une semaine d’enregistrement au plus haut point du France continental. Deux modèles très différents mais avec un point commun: des prestations sportives et des prix inférieurs à 100 mille euros.

Mais plus qu’un test de deux modèles rivaux, cette « spéciale de Noël » a été l’excuse que nous avons trouvée pour réunir une partie de l’équipe 45secondes.fr, dans une année où nous étions malheureusement plus loin que nous le souhaiterions.

Une circonstance que nous connaissons malheureusement tous en cette année atypique de 2020. Pourtant, grâce à vous qui suivez quotidiennement Reason Automobile sur toutes les plateformes, cette année sera un bon souvenir pour toute notre équipe.

Nous restons plus forts que jamais. Merci à tous et joyeux Noël!

Sont les votes de l’équipe 45secondes.fr