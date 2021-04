L’Équateur autorise l’avortement pour les victimes de viol

Thermor Radiateur Thermor 1500 w Equateur 4 connecté

Dimension (cm): L93 x H59 P12,5 Livraison: 2 à 3 jours Format: Horizontal Garantie: 2 ans pièces Puissance / Surface : 100 0 w De 15 à 20 m² Type de technologie: A inertie sèche Bloc en fonte Radiateur électrique Equateur 4 connecté. Le radiateur électrique Equateur 4 est bien plus qu’un simple radiateur. C'est un radiateur à chaleur douce possédant un double système chauffant. Sa façade chauffante et son corps de chauffe en fonte permettent d'obtenir une température homogène dans toute la pièce. En effet, ce radiateur à inertie, composé d'une façade chauffante permet de diffuser un rayonnement doux et agréable pour les premières fraîcheurs et d'un bloc en fonte qui accumule de la chaleur et qui vient en renfort pour les jours les plus froids. La fonte haute performance qui équipe le radiateur chaleur douce Equateur 4, va permettre d'accumuler la chaleur et la restituer en continu tout en apportant un air sain et agréable à respirer. Ainsi, même une fois en veille, ce radiateur chaleur douce continue à diffuser une chaleur douce progressivement. Radiateur Equateur 4 intelligent. Equipé des fonctions intelligentes : programmation intégrée personnalisable, détecteurs automatiques d’occupation et de fenêtre ouverte, pilotage à distance depuis votre smartphone**, ce radiateur électrique vous permet de réalisez jusqu'à 45% d'économie de chauffage par rapport à un radiateur électrique standard*. Comment fonctionne le Pilotage Intelligent qui équipe le radiateur électrique programmable Equateur 4 ? En fonction du volume de la pièce et du niveau d'isolation, le radiateur à inertie Equateur 4 va mesurer et mémoriser le temps de montée en température pour anticiper la mise en chauffe avant votre retour. En cas de besoin, Equateur 4 va être capable de s'adapter aux imprévus. Vous sortez plus tôt que prévu, votre appareil détecte votre absence et abaisse progressivement la température. De même vous rentrez plus tôt, il le détecte et se met à chauffer. Très pratique, lorsque vous aérez votre chambre ce radiateur électrique économique passe en consommation minimale (hors gel) grâce à la détection automatique de fenêtre ouverte pour éviter de chauffer inutilement. Une fois la fenêtre refermée, l’appareil se remet automatiquement au réglage initial. Un système de programmation simple qui vous permet de préserver votre confort et réaliser des économies sans même vous occuper de vos radiateurs électriques et de votre programmation ! Grâce à l’application Cozytouch**, vous