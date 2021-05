Leprechaun Vampire Spinoff Vamprechaun presque ramené Warwick Davis

Les tueurs de films Slasher suivent un ensemble général de règles, dont ils doivent avant tout être gros et imposants, et / ou armés d’armes très efficaces. le Lutin Une série de films d’horreur a volé à l’encontre de cette règle, mettant en vedette Warwick Davis en tant que créature titulaire, un petit démon de fée vêtu de vert qui traque et assassine quiconque est assez stupide pour voler son pot d’or.

La franchise a vu Warwick Davis jouer le méchant Leprechaun dans six films. Lorsque le septième film a embauché un nouvel acteur, Mark Jones, qui a écrit et réalisé le premier Lutin film, a contacté Davis avec une idée audacieuse pour une série distincte mettant en vedette un hybride Vampire-Leprechaun. Jones a expliqué la nature du projet dans une récente interview avec Bloody Disgusting.

« Je reste en contact avec Warwick Davis, et il est génial. Quand [the seventh Leprechaun movie] était sur les planches, j’ai appelé Warwick et il a dit: «Ouais, ils ne vont pas m’utiliser. J’ai dit: ‘Pas question, tu as créé tout un personnage de lutin. Tu sais … on devrait faire quelque chose ensemble. J’ai dit: ‘Eh bien, qu’est-ce qu’ils n’ont pas fait? Tu sais, tout le monde aime les vampires, évidemment Lutin est populaire. Eh bien … si un vampire mordait un lutin, il en ferait un ‘vamprechaun’. «

Et c’est ainsi qu’est née l’idée du « Vamprechaun ». Selon Jones, l’objectif était de créer un rival Lutin franchise avec l’original Lutin acteur, comme il l’a expliqué à Davis, « Allons-y avec Lutin ici. Vous pouvez créer un tout nouveau personnage. Vous serez un petit vampire, mais vous aurez des connotations de lutin. Vous serez vert, vous aurez toujours les cheveux roux et nous vous mettrons en costume de vampire. Ce serait donc une création originale de deux personnages du domaine public. Et il a dit: «J’adorerais». Il a pensé que c’était une bonne idée. «

Alors, quelle était la mythologie imaginée pour cette nouvelle créature ignoble? En fin de compte, assez impliqué. Dans un passé lointain, les vampires et les lutins vivaient côte à côte. Les lutins étaient traqués par les vampires en grand nombre pour leur puissant sang vert.

Cela a forcé les Leprechauns à créer une nouvelle réserve de pièces d’or couvertes du sang des vampires qui peuvent se protéger contre les créatures de la nuit. Les pièces d’or spéciales se retrouvent en Amérique à l’époque actuelle, où un Leprechaun entreprend de les trouver. Malheureusement, lors de sa recherche, le Leprechaun se fait mordre par des chauves-souris vampires, ce qui le transforme en le redouté Vamprechaun. Cette nouvelle race de Leprechaun commencerait alors à infliger la terreur à la population humaine en utilisant un ensemble unique de capacités, comme l’explique Jones.

« Il essaie de récupérer son or, et l’or a des pouvoirs, et il est a des pouvoirs différents d’un lutin normal. Mais, vous savez, il mord aussi les gens sur les chevilles au lieu du cou, parce qu’il ne peut pas atteindre leur cou … Il ne peut être tué qu’avec un amant à quatre feuilles rouges, et il n’y a pas de telles choses. Ils doivent donc trouver comment en fabriquer un en croisant les choses. Ils doivent détruire ce vamprechaun. Mais, bien sûr, il est grand ouvert pour une suite. «

Malheureusement, les plans du film ont échoué après que Davis se soit retiré du projet. Pourtant, Jones pense que le film peut être tourné un jour, avec ou sans l’acteur, comme il l’explique: «J’adorerais avoir Warwick. Mais il n’est certainement pas enfermé et attaché. Et cela fonctionnerait sans lui. Mais si Lionsgate veut faire une nouvelle affaire pour Vamprechaun, alors je serais certainement heureux de parler avec eux. « Nous devrons attendre et voir.

