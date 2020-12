L’épouse du professeur d’Eton qui a écrit une vile conférence sexiste dit qu’il respecte les femmes

Élèves à Eton College. (Graeme Robertson / Getty)

L’épouse d’un ancien enseignant d’Eton, qui a été licenciée après avoir créé une conférence anti-trans et sexiste, a insisté sur le fait que son mari était «tellement respectueux des femmes».

En novembre, Will Knowland, professeur d’anglais à l’Eton College, a été licencié pour avoir refusé «de façon persistante» de retirer une vidéo YouTube d’une conférence sexiste et anti-trans qu’il avait écrite intitulée «Le paradoxe du patriarcat».

La conférence a été enregistrée pour un «cours sur les perspectives» suivi par des étudiants d’Eton, et bien qu’elle ait été téléchargée en ligne, elle ne leur a pas été enseignée avant que la direction de l’école ne fasse son chemin.

Dans ce document, Knowland a affirmé que le patriarcat «résulte en partie des choix des femmes parce qu’il leur profite» et que «dire écraser le patriarcat revient à dire écraser la nature humaine et la réalité biologique».

Même si le sperme n’était pas nécessaire à la reproduction, a déclaré Knowland, dans un monde sans hommes, les femmes «reviendraient probablement à une vie primitive basée sur l’horticulture, vivant dans des huttes et souffrant d’une pénurie permanente de protéines animales … leur espérance de vie serait réduite à moins de 40 ans ».

Dans une interview avec le Courrier quotidienCependant, l’épouse de Knowland et ancienne candidate de Britain’s Got Talent Rachel Knowland a affirmé que son mari était «tellement respectueux des femmes».

Elle a dit qu’elle était bouleversée que la conférence de son mari ait été décrite comme «le courant le plus pur et le plus sale de misogynie non traitée que j’ai entendu depuis Donald Trump», et a ajouté: «Je veux juste montrer au monde que Will n’est pas un monstre sexiste, mais un père et un mari aimant qui élève trois jeunes femmes fortes.

Le couple a cinq enfants ensemble, et elle a ajouté: «Il adore ses filles, et cette idée qu’il déteste les femmes est tellement fausse. Il est brillant avec eux, passe tellement de temps à renforcer leur confiance et leur caractère. Et il est tellement respectueux des femmes en général. Honnêtement, il n’est pas à distance comme il a été décrit.

«Cette conférence était conçue pour provoquer, le but était de susciter une réponse, d’ouvrir un sujet de débat. Il ne pense pas à ces choses, c’est juste un exercice académique. Je veux juste que les gens voient ça de lui, voir la Volonté que je connais.

Dans la conférence, Knowland a également qualifié les femmes trans d ‘«hommes» et, à un moment donné, tout en montrant une diapositive avec une photo d’une personne habillée en lézard, il a déclaré: «Certains philosophes ont fait remarquer que, logiquement, des considérations soutenir le transgenre soutiendrait également, par exemple, le trans-spécisme. »

Montrant un dessin d’un super-héros non binaire, il a ajouté: « Personne ne veut regarder des films sur des personnages comme celui-ci. »

Après que Knowland ait «refusé de façon persistante» de retirer la conférence de sa chaîne YouTube, un processus disciplinaire interne à Eton College a conclu que Knowland était coupable de faute grave, et cela a été confirmé par la suite lors d’une audience d’appel.

Knowland envisage de porter son cas devant un tribunal du travail, bien qu’il ait dit au Courrier quotidien qu’il ne s’attend pas à gagner.