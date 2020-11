L’épouse de Royal Everett: Qui est Angenette Everett?

Chantel Everett Jimeno de Fiancé de 90 jours a sa propre émission dérivée sur TLC appelée La famille Chantel.

Eh bien, la famille vient de s’agrandir un peu car ils sont de retour pour la deuxième saison avec un membre supplémentaire – la nouvelle épouse de Royal Everett.

Le frère aîné de Jimeno, Royal, est retourné chez lui à Atlanta, en Géorgie, avec sa nouvelle épouse, Angenette. La belle-sœur de Chantel apparaîtra régulièrement sur la nouvelle saison, suscitant l’intérêt pour qui elle est.

Qui est la femme de Royal Everett, Angenette Everett?

Angenette Everett a 23 ans et est originaire de la vallée de Cagayan, aux Philippines.

Royal n’a rendu visite à Angenette qu’une seule fois dans sa ville natale avant de se mettre à genoux. Ensuite, le couple a obtenu un visa K-1 pour qu’Angenette puisse légalement venir aux États-Unis avec Royal comme fiancé.

Tout comme dans Fiancé de 90 jours, ils avaient 90 jours pour se marier. Cependant, ils étaient tellement amoureux qu’ils ont décidé de se marier une semaine après l’arrivée d’Angenette Everett aux États-Unis.

Comment le Royal et Angenette Everett se sont-ils rencontrés?

Angenette et Royal se sont rencontrés pour la première fois sur Facebook. À l’époque, Royal vivait au Texas, où il fréquentait l’école et cherchait un emploi.

Royal a discuté des détails de son nouvel amour lors de sa fête d’anniversaire qui a eu lieu chez ses parents, Thomas Everett et Karen Everett.

C’est alors que Royal a dit pour la première fois au mari de Chantel, Pedro Jimeno, qu’Angenette était celle qui avait fait le premier pas. Apparemment, Angenette lui a envoyé une demande d’amitié sur Facebook.

Chantel pense que Royal ne fait pas confiance à Angenette.

Chantel a invité Angenette pour une soirée au club afin qu’elles puissent se connaître en tant que belles-sœurs. Cependant, la soirée ne s’est pas déroulée comme prévu car Royal s’est présenté sans y être invité et a forcé Angenette à rentrer à la maison avec lui après avoir déclaré qu’elle avait trop bu.

Le lendemain, Chantel a dit à son mari que Royal lui avait dit qu’il ne faisait pas confiance à sa femme parce qu’il pensait qu’elle discutait avec d’autres hommes américains en ligne avant qu’ils ne s’impliquent. Angenette a nié ces affirmations et a promis de ne parler à Royal qu’en ligne avant leur mariage.

Chantel croit même qu’Angenette, née aux Philippines, «pêchait les Américains» avant de rencontrer son frère.

Angenette a fait une fausse couche.

Chantel est allée avec Angenette faire du shopping de robes de mariée. Pendant qu’ils faisaient leurs courses, Chantel a décidé de demander à Angenette pourquoi Royal ne lui faisait pas confiance. Cette question a clairement suscité beaucoup d’émotions chez Angenette Everett car elle a commencé à s’effondrer en pleurant à ce sujet dans son confessionnal.

Angenette se souvient: «J’ai une fausse couche. Nous sommes allés à l’hôpital, puis nous avons découvert que je suis peut-être enceinte de deux semaines. Et puis il en douta. Il a dit que peut-être que je me connecte [with] un autre gars aux Philippines avant d’aller ici [sic]. »

Royal et Angenette Everett sont-ils toujours ensemble?

Angenette et Royal se sont affrontés devant leurs amis proches et leur famille alors qu’ils étaient à Manille, aux Philippines.

Le couple célébrait avant leur deuxième cérémonie de mariage lorsque les amis d’Angenette sont allés à Royal pour se demander pourquoi il ne faisait pas confiance à son fiancé et doutaient que son bébé soit le sien. Au lieu de donner une réponse directe à ses amis, il a tout nié et a dit qu’Angenette inventait toute l’histoire.

Puis une énorme bagarre a éclaté lorsque Royal et sa famille ont décidé de fuir le bar et ont presque même combattu un producteur de TLC en sortant. Pour savoir si le couple est toujours ensemble, vous devez vous connecter au prochain épisode de La Famille Chantel, diffusé le 30 novembre.

Le couple est assez privé en ce qui concerne les médias sociaux.

Royal et Angenette n’ont actuellement pas de pages instagram ou de pages de médias sociaux publiques, ce qui est très inhabituel pour les stars de la télé-réalité TLC. Bien qu’ils aient clairement des pages Facebook privées puisque c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés à l’origine.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.