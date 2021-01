L’épouse de Riz Ahmed: Qui est Fatima Farheen Mirza?

Eh bien, personne n’a vu celui-ci venir!

La nuit de L’acteur Riz Ahmed, qui a attrapé un Emmy pour sa performance dans la mini-série HBO 2016, a révélé qu’il s’était secrètement marié lors de son apparition dans l’épisode du 11 janvier de Louis Theroux. Mis à la terre Podcast.

Ahmed a accidentellement révélé la grande nouvelle après avoir mentionné qu’il était resté dans la région de la baie après avoir tourné un film à la fin de 2020 parce que la «famille de sa femme» était là.

À l’époque, il n’a pas révélé l’identité de sa mariée rougissante, choisissant plutôt de garder cet aspect de sa relation privé.

L’acteur primé de 38 ans a également révélé qu’il n’était pas marié depuis «très longtemps» et qu’il ne parlait pas de sa relation pour une bonne raison: «Je veux dire, je suppose que je ne me sens pas vraiment c’est généralement aussi pertinent que ça, donc je ne me penche pas beaucoup sur ma vie personnelle, mon histoire de rencontres ou même ma vie de famille.

Cependant, sur un épisode de Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, Ahmed a révélé que lui et la célèbre écrivaine Fatima Farheen Mirza sont la femme mystérieuse qu’il a épousée.

Qui est l’épouse de Riz Ahmed, Fatima Farheen Mirza?

Fatima Farheen Mirza est écrivain.

Elle est un New York Times auteur à succès, et est surtout connue pour son roman, Une place pour nous.

Elle a également publié deux essais: « Boxing », qui a été publié dans Granta magazine en juin 2019 et « Skittles », qui a été publié dans Le bon immigrant en février 2019.

C’est une militante.

Un défilement sur sa page Instagram vous montrera que Mirza est une militante dévouée et publie souvent des articles sur des causes importantes.

En mai 2020, elle a publié une légende poignante sur sa page Instagram à propos du mouvement Black Lives Matter à la suite des manifestations déclenchées par le meurtre insensé de George Floyd par la police de Minneapolis:

«Enragé et navré et à une perte totale de mots. Merci de continuer à faire des dons pour cautionner des fonds pour aider les manifestants qui ont été arrêtés. S’il vous plaît, faites le travail de vous éduquer vous-même et vos proches sur l’anti-noirceur et les formes nombreuses et plus subtiles de la suprématie blanche – pas seulement quand cela se manifeste comme un meurtre. Nous devons nous demander ce que nous pouvons apprendre et faire de plus et nous demander comment nous sommes également complices d’un système injuste. Les vies noires comptent. Merci de continuer à faire un don. »

Elle a un œil artistique.

Mirza a définitivement un œil pour la caméra! L’écrivaine, née en 1991, publie également une tonne de photos artistiques sur son compte Instagram en plus de ses publications sur l’activisme.

Mirza et Ahmed se sont rencontrés par hasard dans un café de New York lorsqu’ils y sont allés tous les deux pour écrire.

Quelqu’un écrit-il le scénario de cette comédie romantique?

Lors d’une apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Ahmed a révélé qu’il avait rencontré sa magnifique femme dans un café de New York alors qu’il préparait son film, The Sound of Metal.

«Nous nous sommes assis tous les deux à la même table dans un café où nous sommes tous les deux venus écrire», se souvient-il. «Nous nous bousculions tous les deux sur le même point de connexion pour ordinateur portable, comme une manière très moderne de se rencontrer, et nous avons noué une amitié, puis nous nous sommes reconnectés plus tard.»

«De toute évidence, j’ai rencontré Fatima pour la première fois et rencontré tellement de personnes dans la communauté sourde qui sont devenues des amis», a-t-il ajouté. «Et il y a juste quelque chose dans toute cette période autour de ce film qui a en quelque sorte changé la vie.

Leur mariage était intime.

Ahmed a partagé quelques détails sur le jour de son mariage avec Mirza, affirmant qu’ils avaient gardé la célébration de leur grand jour relativement petite à la suite de la pandémie de coronavirus en cours.

«De toute évidence, il est resté super intime et socialement éloigné. Il n’y avait pratiquement personne là-bas vraiment », a-t-il dit.

«Nous l’avons fait dans une cour arrière, ce qui est agréable à bien des égards. Et je pense que le plus gentil à ce sujet était que vous n’aviez pas 500 tantes autour de vous, vous pinçant les joues. Aucun manque de respect envers les tantes », a-t-il plaisanté.

Félicitations aux jeunes mariés!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.