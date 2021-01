L’épouse de Patrick Leahy: Qui est Marcelle Pomerleau?

Bien que beaucoup connaissent Patrick Leahy pour les questions qu’il a posées lors de l’audience de Brett Kavanaugh, il est sénateur américain depuis 1974.

En fait, il n’est que l’un des deux sénateurs en fonction à avoir servi pendant que Gerald Ford était en fonction, et il est l’un des membres les plus anciens. Il est également le sénateur le plus ancien du Vermont et le seul démocrate que l’État ait jamais élu au Sénat.

Leahy devrait présider le procès de destitution de Trump en février 2021; cependant, il a été révélé qu’il a récemment été hospitalisé pour une maladie mystérieuse.

Sans aucun doute, sa famille sera à ses côtés tout au long de sa bataille pour la santé, notamment sa femme, Marecelle Pomerleau, avec qui il est marié depuis plus de 50 ans.

Qui est l’épouse de Patrick Leahy, Marcelle Pomerleau?

Voici ce qu’il faut savoir sur Marcelle Pomerleau et plus de détails sur l’hospitalisation de Leahy.

Elle est canadienne.

Pomerleau est la fille d’immigrants canadiens-français qui ont déménagé au Vermont en provenance du Québec. Elle est bilingue.

Elle est infirmière.

Elle est infirmière autorisée et siège au conseil d’administration de la Prevent Cancer Foundation. Selon Leahy, il apprécie les conseils de sa femme sur les problèmes de santé, surtout après avoir eu sa propre peur.

Ils se sont rencontrés lors d’une fête.

Alors que Leahy n’avait que 19 ans, il a rencontré Pomerleau lors d’une fête estivale sur les rives du lac Champlain. Pomerleau avait 17 ans à l’époque et selon Leahy, «je suis tombée immédiatement et elle m’a ignoré», ce à quoi Pomerleau s’est défendue en disant: «Traduisez cela en il ne comprend pas qu’une fille soit timide.

Lors de l’une de leurs premières dates, le couple s’est rendu à un concert d’été sur les marches de l’hôtel Pavilion, près de Montpelier Statehouse. Ils ont écouté le concert depuis leur voiture garée et ont discuté toute la nuit.

Ils sont mariés depuis plus de 50 ans.

Quelques années après leur rencontre, les deux se sont mariés en 1962 alors que Leahy étudiait à la faculté de droit de Washington, DC. Ils ont trois enfants, Mark, Alicia et Kevin, ainsi que cinq petits-enfants.

Ils vivent sur une ferme de 300 acres à Middlesex, VT. Lorsqu’ils ont célébré leur 50e anniversaire en 2012, Leahy a déclaré: «Nous détestons quand nous sommes séparés les uns des autres. Comme c’est adorable!?

Elle sait comment briser les tensions.

À l’époque où le président cubain Raúl Castro a rencontré la famille Leahy pour la première fois, Pomerleau a donné le ton de la réunion. La tension était évidente jusqu’à ce qu’elle demande à Castro de voir une photo de son arrière-petite-fille.

Tim Reiser, le conseiller en politique étrangère de Leahy, a déclaré: «Cela a en quelque sorte brisé la glace. Cela ne serait pas arrivé si Marcelle n’avait pas ouvert la bouche. Lorsque vous pouvez trouver cette connexion personnelle, cela peut ouvrir des canaux qui n’auraient pas été autrement. »

Elle savait que son mari avait toujours voulu faire de la politique.

Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, «Patrick m’a dit que son aspiration était d’être le gouverneur de l’État du Vermont, et j’étais complètement naïf», a-t-elle dit.

Elle était sur le point d’entrer à l’école d’infirmières à ce moment-là, mais lorsqu’un siège s’est ouvert au Sénat, il a sauté sur l’occasion, même si la victoire pourrait ne pas se produire.

Selon Pomerleau, «Souvent, des gens viennent me voir et me disent des choses à lui dire, parce que je n’ai pas une foule de gens autour de moi. Et ils peuvent communiquer avec moi de manière plus privée, et ils comprennent que je vais transmettre le message à Patrick.

Il est bon de savoir qu’il aura toujours le soutien de sa femme.

C’est une survivante du cancer.

En 2003, on lui a diagnostiqué un mélanome, mais même s’il a été traité avec succès, il y a encore une chance qu’il puisse réapparaître.

Lors d’un rendez-vous de routine en dermatologie, le médecin a découvert le cancer et, heureusement, elle n’a pas eu à subir de radiothérapie.

Elle visite toujours le dermatologue tous les six mois et se fait enlever quelque chose à chaque fois, malheureusement. «Nous nous inquiétons les uns des autres, et nos enfants aussi. Nous essayons de prendre soin les uns des autres », a déclaré Leahy.

Avant même son diagnostic, le couple est devenu un défenseur de la recherche et de la prévention du cancer.

En 1987, un partisan de Leahy a reçu un diagnostic de cancer du sein en phase terminale. Elle est allée à Leahy et les deux se sont battus pour obtenir un financement pour lutter contre le cancer du sein. «Je n’aurai pas la capacité scientifique de guérir le cancer ou d’aider quelqu’un qui souffre de cancer, mais j’ai la capacité d’obtenir des ressources pour les personnes atteintes de cancer. Et quelles que soient les années restantes où je suis ici, j’ai l’intention de m’en servir », a déclaré Leahy.

Ils soutiennent également Tracy’s Kids, une organisation à but non lucratif qui offre de l’art-thérapie aux enfants atteints de cancer et à leurs frères et sœurs. Pomerleau siège au conseil d’administration depuis sa création.

Ils sont vraiment amoureux.

C’est toujours agréable de voir un couple plus âgé encore plus amoureux que jamais, et les Leahys ne font pas exception. Il l’a même présentée aux Grateful Dead, lui montrant des choses qu’elle ne savait pas auparavant: «Il m’a fait découvrir la politique et les Grateful Dead. Il a élargi mes horizons comme vous ne le croiriez pas.

L’ancien gouverneur du Vermont, Peter Shumlin, a déclaré à propos de leur relation: «Je pense que ce doit être la Saint-Valentin tous les jours chez les Leahys.»

Leahy a récemment été hospitalisée quelques semaines seulement avant le procès de destitution de Trump.

Ce soir, le sénateur Leahy était dans son bureau du Capitole et ne se sentait pas bien », a déclaré son porte-parole, David Carle, dans une déclaration faite le 26 janvier dans la soirée.

«Il a été examiné au Capitole par le médecin traitant. Par prudence, le médecin traitant a recommandé qu’il soit emmené dans un hôpital local pour observation, où il se trouve actuellement et où il est évalué », conclut le communiqué.

On ne sait pas combien de temps Leahy restera à l’hôpital et si son hospitalisation repoussera le procès de destitution de Donald Trump, qui est prévu pour le 8 février 2021.

Samantha Maffucci est rédactrice associée pour YourTango qui se concentre sur la rédaction d’articles d’actualité et de divertissement. Pendant son temps libre, vous pouvez la trouver obsédée par les chats, le vin et tout ce qui concerne les règles de Vanderpump.