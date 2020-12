L’épouse de Pat Sajak: qui est Lesly Brown?

Pay Sajak est connu partout comme le célèbre animateur du populaire jeu télévisé Roue de la Fortune.

Il est l’hôte depuis 37 ans. Au cours de toutes ses années en tant qu’animateur du jeu télévisé, il a reçu 19 nominations pour le Daytime Emmy Award for Outstanding Game Show Host et il a remporté trois fois.

Après toute cette expérience, on pourrait penser qu’il était un expert dans le traitement des interactions personnelles lors du tournage de la télévision en direct, mais malheureusement, ses années l’ont peut-être rattrapé lorsqu’il a critiqué un candidat pour être « ingrat ».

Il s’est excusé avant la fin de l’épisode, mais la crise a un peu énervé certains téléspectateurs.

Nous connaissons tous son nom et son visage, mais qui est la femme de Pat Sajak à qui il rentre tous les soirs?

Qui est la femme de Pat Sajak, Lesly Brown?

Lesly Brown est originaire du Maryland qui a fréquenté l’Université du Maryland où elle a étudié la production télévisuelle et a obtenu un baccalauréat en 1986.

Elle a également deux sœurs nommées Kelly et Wendy.

Elle est née d’un dentiste, Michale, et de sa femme Maria.

Que fait Lesly Brown dans la vie?

Pendant qu’elle était à l’école, elle est apparue en tant que Playboy Mode dans un numéro de 1988 du magazine.

Quand elle a rencontré Sajak, elle était une actrice en herbe, mais sa seule filmographie à ce jour est des apparitions sur Roue de la Fortune.

Après leur mariage, Brown a brièvement pensé à poursuivre une carrière d’avocat, mais a finalement décidé de devenir maman et photographe au foyer.

Quel âge a Lesly Brown?

Lesly Brown a 55 ans.

Elle est née le 18 février 1965, faisant d’elle un Verseau.

Pat Sajak a 74 ans, dix-neuf ans de plus que sa femme.

Sajak est né le 26 octobre 1946, faisant de lui un Scorpion.

Comment Pat Sajak et Lesly Brown se rencontrent?

Lesly Brown a rencontré Pat Sajak par l’intermédiaire d’un ami commun qui les a présentés dans un bar sportif en 1988.

Le début de leur relation était strictement platonique – mais cela n’a pas duré longtemps puisque le couple s’est marié en 1989.

Ils sont mariés depuis 31 ans.

Qui est la première épouse de Pat Sajaks, Sherrill Sajak?

Sherrill Sajak était la première épouse de Pat Sajak. Pat Sajak venait juste d’un divorce lorsqu’il a rencontré Brown.

Sajak a rencontré sa première femme en 1978 et l’a épousée un an plus tard.

Le couple aurait décidé de se séparer en 1986 en raison du temps passé par Sajak Roue de la Fortune, qui signifiait et moins de temps avec sa femme.

Lesly Brown et Pat Sajak ont ​​deux enfants.

Leur aîné est Patrick Michael James Sajak, né le 22 septembre 1990, faisant de lui une Vierge.

Puis vint Maggie Marie Sajak, qui s’est fait un nom dans la musique de comté.

Elle est née le 5 janvier 1995, faisant d’elle un Capricorne.

La valeur nette de Pat Sajak est de 70 millions de dollars.

