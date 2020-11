L’épouse de Matthew Morrison: Qui est Renee Puente?

Matthew Morrison est surtout connu pour avoir joué le personnage de M. Schuester de l’émission dramatique produite par Ryan Murphy au lycée Joie.

Bien que beaucoup le connaissent de Joie, Morrison a joué dans plusieurs autres films à succès et émissions de télévision primées comme À quoi s’attendre lorsque vous vous attendez et les saisons ultérieures de L’anatomie de Grey.

Maintenant, Morrison est de retour dans les nouvelles car il vient d’être annoncé qu’il allait assumer un autre rôle emblématique: Le grinch dans la performance en direct de NBC de l’événement musical diffusé le 9 décembre – certainement un événement familial pour tous les âges, y compris le sien.

Qui est l’épouse de Matthew Morrison, Renee Morrison?

Renee Morrison est née et a grandi à Hawaï et s’identifie comme amérindienne.

Son nom de jeune fille était Renee Puente mais l’a changé en Renee Morrison après son mariage avec le Joie étoile.

Renee est très en contact avec sa culture hawaïenne et la partage fièrement sur sa page Instagram.

Que fait Renee Morrison dans la vie?

Renee Morrison a travaillé dans l’industrie du divertissement en tant qu’actrice.

Elle est surtout connue pour ses rôles dans Divergent, dis-moi que je t’aime, et Dave & Ethan: les amoureux.

Elle a même travaillé comme mannequin pour plusieurs marques, dont Calvin Klein.

Ce qu’elle fait maintenant est incertain, mais dans sa bio Instagram, elle déclare que sa vie est consacrée à être maman et à voyager avec son âme sœur: Matthew Morrison, bien sûr.

Quel âge a Renee Morrison?

Renee Morrison est née le 5 octobre 1984, ce qui fait d’elle 36 ans.

Renee est une Balance.

Quel âge a Matthew Morrison?

Matthew Morrison a 42 ans et est né le 30 octobre 1978, ce qui fait de lui un Scorpion.

Comment Matthew Morrison et Renee Puente se sont-ils rencontrés?

Matthew et Renee se sont rencontrés au bal White Tie & Tiara à Londres en 2011. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant de se fiancer au même événement en 2013.

Leurs amis Elton John et David Furnish ont été ceux qui ont annoncé la nouvelle au monde, puis peu de temps après, John leur a fait une sérénade avec la chanson d’amour emblématique, « Your Song ».

Le mariage de Renee et Mathew Morrison était un événement musical.

Connaissant le bagage musical de Matthew Morrison, la musique était un aspect important du mariage du couple.

Ils ont fait chanter le pianiste Chad Whidden et le soliste Kiley Dean « Feels Like Home » pendant que Renee marchait dans l’allée.

Peu de temps après, le couple marié a chanté un duo de « Starry Eyed / Video Games » de Laura Benanti.

Non seulement la musique occupait-elle une place importante dans le mariage, mais aussi la danse, comme Renee l’a révélé: «Quand j’étais enfant, je rêvais de danser un jour le hula pour mon mari le jour de notre mariage… Non seulement cela s’est produit, mais j’ai aussi pu danser avec lui! »

Le mariage a eu lieu à Kihei, HI le 18 octobre 2014.

Matthew Morrison kids – combien en a-t-il avec Renee?

Matthew et Renne ont un enfant ensemble. Revel James Makai est leur fils unique né en octobre 2017. Vous pouvez voir de nombreuses photos de l’enfant de 3 ans sur les pages Instagram de ses parents.

«À mon nouveau-né, Revel James Makai Morrison: Votre maman et papa ont compris! Nous vous aimons et sommes très reconnaissants de votre arrivée! Les aventures ne font que commencer. Faites-nous confiance pour vous guider et vous protéger toujours. pistes pour que votre train choo-choo circule sans problème dans ce monde. Vous aurez tous les outils pour voler! » Morrison a écrit sur son Instagram.

Renee Morrison a fait une fausse couche.

Renee Morrison a révélé qu’elle avait fait une fausse couche 6 semaines après le début de sa deuxième grossesse avec son mari.

Dans une vidéo Instagram, elle a parlé de son expérience: «Je viens de vivre l’une des expériences les plus vulnérables, brutes, massives, déroutantes, tout simplement phénoménales qu’une femme puisse jamais endurer».

Cependant, le but de partager son histoire était de se connecter avec d’autres qui ont également vécu la même chose.

Elle continue en demandant aux autres de ne pas se sentir désolé pour elle en disant: «Je ne me sens pas désolé pour moi-même, et passer par ces expériences et tomber enceinte et être en vie… être en vie est un accomplissement.

Renee Morrison est en méditation.

Sur son Instagram, vous pouvez voir plusieurs rangées de segments de méditation où Renee réfléchit aux choses difficiles de sa vie pour l’aider à se vider l’esprit et à se concentrer sur l’amour de soi.

Elle a même participé à un # 14DayExpectfulMeditationChallenge en octobre de l’année dernière.

Le message poursuit en expliquant que le défi est «d’inspirer les mamans et les futures mamans à commencer une pratique de méditation aux côtés d’une communauté de soutien. Nous croyons que pour prendre soin des autres, nous devons d’abord prendre soin de nous-mêmes. «

Qui est l’ex-mari de Renee Puente?

Le 26 mars 2002, elle a épousé Doug Stanhope, un écrivain, acteur et producteur, qui est surtout connu pour Roseanne.

Il a été rapporté plus tard que le mariage était illégal, mais aucune autre information n’a été publiée à ce sujet, et la biographie IMDb de Stanhope dit toujours qu’il est marié avec elle.

Il est prudent de dire que la biographie n’a pas été correctement mise à jour car elle est mariée à Matthew Morrison depuis 6 ans.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.